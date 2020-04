Necar Zadegan parle de la mission d’Hannah et du «vrai danger» derrière Van Cleef

Le dernier épisode de NCIS: La Nouvelle-Orléans filmé avant la fermeture de la production en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les “Predators” ont permis à l’agent spécial Hannah Khoury (Necar Zadegan) de déployer ses ailes et de s’attaquer à des problèmes plus importants. Voici pourquoi la fin de saison Hannah-Heavy est un incontournable.

[Spoilers from NCIS: New Orleans Season 6 Episode 20 below]

«Predator’s aborde un problème du monde réel qui affecte les femmes

Necar Zadegan en tant qu’agent spécial Hannah Khoury et Vanessa Ferlito en tant qu’agent spécial du FBI Tammy Gregorio | Sam Lothridge / CBS via .

La saison 6 de NCIS: La Nouvelle-Orléans n’a pas accordé à Hannah autant d’attention que le favori des fans, Lucas Black, ou le nerd résident, Sebastian Lund. Les «prédateurs» ont changé cela. L’épisode s’est concentré sur Hannah alors qu’elle découvrait le passé du directeur adjoint Van Cleef (Richard Thomas).

Elle a découvert des antécédents de comportement inapproprié envers les agents féminins et elle le savait par expérience personnelle. L’identité d’un informateur a été divulguée des années auparavant. Van Cleef a blâmé Hannah, mais c’est le vrai traître.

Quand Hannah lui a donné l’ultimatum de démissionner ou qu’elle avait pris la parole pour qu’il ne puisse pas être promu chef des opérations navales, il a démissionné. Cependant, la fin de l’épisode a révélé Van Cleef chez Hannah et il ne recule pas.

L’histoire de Zadegan dans «Predators» reflète vaguement celle du procès réel de Associate Justice de la Cour suprême des États-Unis, Brett Kavanaugh.

Tout comme Van Cleef, la faute présumée de Kavanaugh a été rendue publique via Christine Blasey Ford, selon USA Today. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce qu’il en serait advenu sans l’arrêt du COVID-19.

Zadegan explique pourquoi Van Cleef est si dangereux

Zadegan était prêt pour cette histoire pour NCIS: New Orleans. Dans une récente interview avec TV Insider, elle a expliqué pourquoi Van Cleef, et d’autres comme lui, sont un danger pour les femmes – en particulier Hannah. Cependant, ce danger la force à se lever et à faire face à ses peurs, ce à quoi beaucoup peuvent s’identifier.

«Cela devient quelque chose pour le personnage de Hannah dont elle se rend soudain compte qu’elle est plus grande qu’elle. Une grande partie de ce qui la touche au fur et à mesure que l’histoire progresse est la prise de conscience de la responsabilité qui se déplace en dehors d’elle-même en quelque chose qui affecte tant d’autres personnes », a-t-elle déclaré.

«Ensuite, elle doit décider de prendre ou non ce risque parce que les risques sont grands, comme vous l’avez dit. Ils vont certainement affecter sa carrière car ils l’ont déjà fait. “

Elle a poursuivi: «Son gagne-pain a été attaqué, sa réputation a été attaquée, mais elle a cette petite fille dont elle doit s’occuper et met ces choses de côté et en veilleuse et ravale sa fierté à cause de cette grande responsabilité et de cette grande l’amour qu’elle a pour sa famille.

Cela, a ajouté Zadegan, est essentiel, en particulier en termes de vue d’ensemble.

“Ce n’est que lorsqu’elle reconnaît le vrai danger d’un homme comme celui-ci dans sa position qu’elle décide de tout risquer pour ce plus grand bien.”

Les acteurs ont tourné deux options différentes pour aborder une scène particulière

Avec un sujet si sensible et pourtant d’actualité, Zadegan a expliqué le soin qu’implique sa prise en charge. Dans une interview avec Parade, elle a déclaré avoir tiré deux options différentes pour la confrontation de fin d’épisode.

“L’un est plus axé sur la carrière en termes de comment la conversation se déroulera en termes de danger, et l’autre est un peu plus concentré physiquement en termes de confrontation qui devient beaucoup plus personnelle”, a-t-elle déclaré.

L’actrice a abordé les discussions sur les «rôles de genre» et «le point de vue d’une femme et d’un homme». Elle a ajouté que «même l’homme le plus progressiste peut être si inconscient de la peur légitime qui peut exister chez une femme tout d’un coup, venant même d’un homme qui n’essaie pas d’inculquer nécessairement cette peur».

Il est bon de voir que même les drames procéduraux peuvent affronter de gros problèmes de sensibilité, faisant remonter les conversations nécessaires.