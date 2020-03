NeNe Leakes a confronté Gregg pour des conversations inappropriées avec l’un de ses employés

NeNe Leakes vient de confirmer qu’elle et son mari Gregg eu quelques malheurs de mariage l’été dernier, à la suite d’un tweet très cryptique à l’époque.

Apparu sur le podcast Lip Service cette semaine, le “Real Housewives of Atlanta” La star a révélé qu’elle avait découvert que Gregg parlait à une autre femme – qui travaillait pour elle – derrière son dos.

Elle a fait allusion pour la première fois au drame en juin 2019, en tweetant: “Vous découvrez que votre mari / petit ami a parlé régulièrement au téléphone à 1 de vos employées comme” juste une amie “mais vous n’en aviez aucune connaissance, a-t-il croisé Demandez à un ami puisque vous savez TOUT (mais il a dit que nous n’avions jamais parlé de sexe! J’en avais juste besoin1 pour en parler 2. “Cette semaine, elle a confirmé que le soi-disant” ami “était en fait elle-même.

Expliquant qu’elle a ouvert un nouveau magasin dans le Maryland à l’époque, Leakes a déclaré avoir confié à Gregg l’embauche d’employés. L’une des femmes qu’il a embauchées, NeNe se souvenait que la pensée était “mignonne” et totalement “le type” de son mari. Après que cette femme – que NeNe appelle simplement “Juanita” sur le podcast – se soit mise en branle avec un employé gay, il l’a appelée devant le personnel pour avoir parlé avec Gregg sur le DL.

“Le gars gay a dit: ‘Je n’apprécie pas que vous m’appeliez une reine'”, se souvient NeNe. “Il a dit:” Tu ne voudrais pas faire ça parce que tu sais que je connais ton secret. ” Il a dit: “Et vous, M. Gregg, et face-à-face et parler?” “

En entendant cela, NeNe a dit qu’elle a appelé Gregg immédiatement. “Alors, tu as parlé à Juanita,” lui demanda-t-elle sur haut-parleur. “Il a dit: ‘Non! Je ne lui ai jamais parlé.’ Et je me disais: “D’accord, vous avez. Au revoir.” Il est devenu fou, après une question, il hurlait de devenir fou, puis son téléphone a bipé. Elle a décroché le téléphone. “

C’était toute la confirmation dont NeNe avait besoin, alors qu’elle disait à la femme: “Tu sais ce que tu dois faire, n’est-ce pas?” Juanita voulait en parler avec Leakes, mais elle ne voulait pas. «J’ai dit:« Vous devez laisser tomber vos clés et votre badge »et ce petit garçon gay était du genre« Je vais vous montrer la porte »et elle est sortie gracieusement.»

Gregg a finalement cessé de parler avec la femme au téléphone, mais a affirmé qu’ils “n’avaient jamais parlé de sexe”. Son raisonnement pour avoir parlé à la femme: “Parce que tu n’étais pas là pour que je parle.” Après cela, NeNe et son mari n’ont pas parlé “pendant quelques mois”.

Elle a poursuivi en disant que si vous voulez sortir avec votre femme, ne le faites pas avec quelqu’un dans son entourage. “Il y a beaucoup de femmes dans le monde, allez parler à cette femme là-bas”, a déclaré Leakes. Cette mentalité hors de vue et hors de l’esprit est celle que NeNe a gardée en vie lorsqu’on lui a demandé si elle donnerait jamais à Gregg un “laissez-passer”.

“Gregg a pris des passes que je ne lui ai même pas données”, a-t-elle expliqué. “J’aime parler de relations ouvertes et j’en ai parlé avec Gregg. Je lui ai dit:” Si vous allez tricher, votre relation est ouverte de toute façon, alors pourquoi ne pas appeler cela un mariage ouvert? ” Il a dit: “Enfer non, je ne veux pas que quelqu’un mange dans mon jardin.” Eh bien, ils pourraient manger dans votre jardin et vous ne le savez pas alors. “

NeNe a dit que si Gregg lui disait qu’il voulait être avec quelqu’un d’autre, elle dirait “Allez-y”. Elle a expliqué: “Pourquoi vais-je essayer de l’empêcher de faire quelque chose qu’il veut faire? Ensuite, je devrais faire un choix moi-même si je veux rester et je resterais probablement avec lui.”

“Je fais ce que je veux de toute façon. Et je ne veux pas entendre ce qu’il fait de toute façon”, a-t-elle poursuivi. “Je suis à New York et il est en Géorgie. Je partirai d’ici et irai à DC, je partirai d’ici et irai à la prochaine ville. Quoi qu’il fasse, je n’ai pas besoin de le savoir. Nous avons vraiment eu ces conversations. Nous avons eu de vraies conversations comme celle-ci. À ce stade, si vous faites quoi que ce soit, tant que je ne suis pas au courant. Vous êtes vraiment irrespectueux si je le découvre. “

Tout cela étant dit, Leakes a déclaré qu’elle savait que son mari l’aimait et qu’elle ne “croyait pas qu’il ferait quoi que ce soit à ce stade”. Elle a ensuite plaisanté: “Mais s’il le faisait, j’irais bien, je le rembourserais cependant.”

Le drame des employés se jouera plus tard cette saison sur “RHOA”, qui est diffusé le dimanche sur Bravo.