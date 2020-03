Nene Leakes appelle Kenya Moore un «monstre» après le drame snob de la Grèce

Nene Leakes et Kenya Moore sont toujours en désaccord sur The Real Housewives of Atlanta. Dans le dernier épisode de l’émission Bravo, les filles se sont rendues en Grèce au milieu de Moore, annonçant qu’elle se séparait de son homme Marc Daly. Leakes a essayé de la rejoindre mais n’a été accueillie qu’avec des snobs de l’ancienne reine de beauté. Leur relation ne s’est pas améliorée et Leakes l’a portée sur Twitter pour partager son opinion explosive.

Kenya Moore snobe Nene Leakes

Cynthia Bailey a proposé une «camaraderie» pour Moore après qu’elle a annoncé qu’elle se séparait du père de son bébé. L’ancien mannequin a demandé à Leakes d’aider Moore et de lui donner des conseils, car les deux avaient déjà divorcé. Leakes était réticent au début, mais est venu à l’idée.

Au dîner, Moore a fait tout son possible pour dissiper les fuites à quelques reprises lorsqu’elle a essayé de commencer une petite conversation avec elle. L’incident le plus évident s’est produit lorsque Moore a remercié toutes les filles à la table de l’avoir contactée et de s’assurer qu’elle allait bien. Moore a intentionnellement exclu les fuites car elles n’étaient pas au bon endroit.

Quand les filles ont dit à Moore qu’elle devrait jouer mieux alors que Leakes s’efforçait de réparer, elle a changé d’avis, mais il était trop tard.

Kandi Burruss a tenté d’intervenir pour clarifier la situation mais Leakes ne l’a pas eu. L’OG de l’ATL a déclaré que sa «porte était fermée» et qu’elle ne voulait plus parler à Moore.

“Elle a raison, je me trompe. J’ai baisé son homme et j’ai volé son bébé. Alors bonne nuit, chérie », a déclaré Leakes avant de s’éloigner de Burruss et de la laisser sans voix. «Bonne nuit Kandi, nous t’aimons chéri. Gardez-en mille avec votre ami. Bonne nuit tout le monde. Je vous remercie. Je dois parler à mon homme, chérie. Je peux garder mon mariage ensemble, chérie. “

Nene Leakes entraîne Kenya Moore

Dimanche soir, Leakes a consulté Twitter pour exprimer sa frustration envers Moore et ses amis. Ce que l’ancien de Glee suggère, c’est pourquoi tout le monde est si préoccupé par Moore quand elle a fait des choses horribles aux dames de RHOA.

“Je ne veux rien entendre de personne concernant Ken”, a tweeté Leakes. “Elle s’assoit, parle et remercie certains qui [have] fait pire pour elle que jamais. Je ne dois rien à ce monstre. Personnellement, je pense que ses amis doivent garder le 100 avec elle. “

Dans un deuxième tweet, Leakes a écrit: «Le fait que ses amis demandent aux autres d’être sensibles à sa situation, mais elle n’a jamais été sensible envers Porsha et Kordell (rappelez-vous qu’elle a dit que Porsha était sa barbe), Phaedra et Apollo, Paul et Tanya. Il ne faut pas oublier.”

Que pense Cynthia Bailey de tout le drame?

Le même soir que l’épisode a été diffusé, Bailey était invitée sur Watch What Happens Live où elle a été invitée à commenter le drame. À ce moment, Bailey a une relation plus étroite avec Moore, mais elle a été juste en disant que Leakes essayait vraiment de remédier aux choses avec Moore.

“Je dirai que pour défendre Nene, elle a vraiment essayé d’être gentille avec le Kenya à ce moment-là”, a déclaré Bailey. “Elle l’a vraiment, vraiment fait, et Kandi [Burruss] et j’ai eu tout un truc avec les dames à propos de «S’il vous plaît, montrez de la compassion au Kenya. Vous n’êtes peut-être pas au meilleur endroit. »Mais cela venait de se produire, et elle souffrait beaucoup.»

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.