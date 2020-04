Nene Leakes dit que Kandi Burruss utilise son attention

Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Le dernier OG restant de la franchise a été en conflit avec Kenya Moore tout au long de la saison 12 et a maintenant repris un nouveau combat. Leakes appelle maintenant Kandi Burruss pour ne pas avoir vérifié son amie et avoir un parti pris contre elle.

Nene Leakes et Kandi Burruss | Mike Pont / WireImage / Marcus Ingram / .

La querelle de Nene Leakes et Kandi Burruss

Alors que la saison 12 de RHOA se déroule, les dames ont été extrêmement actives sur les réseaux sociaux. Leakes a partagé sur sa chaîne YouTube qu’elle sentait que Burruss ne la soutenait jamais sur une querelle et la nuait pendant les confessionnaux de l’émission.

“Pour une raison quelconque, cependant, Kandi ne peut tout simplement pas être de mon côté pour rien”, a expliqué Leakes. “Le fait que cette fille – à chaque saison – elle siège dans son interview et me mordille et ne puisse jamais, jamais dire,” NeNe avait raison à ce sujet. “Cela se détache vraiment comme de la haine, vous savez ce que je suis en disant? Mais elle est prête à rire et à parler aux gens qui ont fait tout le viol et le donjon? C’est fou.”

Leakes ne sait pas pourquoi Burruss est contre elle car ils n’ont jamais vraiment eu de problème auparavant. La gagnante des Grammy Awards est tout aussi confuse quant à la raison pour laquelle elle est au milieu d’une querelle avec Leakes.

“J’ai l’impression qu’elle commençait”, a déclaré Burruss à Entertainment Tonight. “Je viens de donner aux gens ce sentiment de … juste essayer d’amener les gens [to think] Je venais pour elle au cours de cette saison, alors qu’en fait, je suis la seule à vouloir filmer avec elle au début de la saison. C’est moi qui essayais de remettre tout le monde sur la même longueur d’onde avec elle. Donc, je ne sais pas comment elle a changé cela en essayant de faire croire aux gens que j’ai quelque chose contre elle. Honnêtement, j’ai l’impression que c’est juste parce que je suis ami avec le Kenya [Moore]. ”

Qu’ont-ils dit sur les réseaux sociaux?

Leakes et Burruss se sont engagés sur un blog de fans en faisant des commentaires sur une publication Instagram.

“Je ne peux pas dire qu’elle n’a pas de problème avec moi”, a écrit Burruss dans la section commentaires de Housewivesofatl. “Elle a été constante en parlant de moi ces derniers temps et nous n’avons eu aucun argument pendant toute la saison. Qu’est-ce que j’ai dit d’elle à part la blague que j’ai faite sur les dames à son déjeuner qui n’étaient pas ses vraies amies ??? & Je n’étais pas le seul de l’épisode à en plaisanter alors quel est son vrai problème? Allez-y et jouez victime…. Tout le monde s’en fout.”

Leakes n’a pas laissé ces commentaires glisser et elle a répondu directement à l’écriture de sa co-star RHOA: «J’ai entendu que vous aviez du mal à trouver du drame cette saison parce que personne ne parle de vous. Alors acceptez cela comme une petite aide. Appelez-moi le 911, OK.

Dans une autre réponse, Leakes a ajouté: «Toutes les filles, asseyez-vous dans vos interviews saison après saison et parlez de moi de merde!» A écrit Leakes. “Toutes les victimes! Alors je pense que je ne devrais rien dire à ce sujet. “

Nene Leakes sent qu’elle s’habitue à l’attention

Leakes est fermement convaincue que Burruss et Moore la recherchent.

“C’est pourquoi certains d’entre eux font ce qu’ils font, car ils ont l’impression que, avec le nom de NeNe, c’est une fusée”, a déclaré Leakes à Entertainment Tonight. «Cela signifie que je suis cette fille, tu le sais, non? Je suis cette fille. “

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.