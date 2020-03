Nene Leakes et Wendy Williams sont-ils toujours amis après une fuite de texte privé?

Nene Leakes des Real Housewives d’Atlanta et Wendy Williams avaient ravivé leur amitié au cours de l’été, mais un lapsus aurait pu y mettre fin à nouveau. L’animateur de talk-show interviewait le fan de Housewives, Jerry O’Connell, quand elle a révélé que Leakes quittait RHOA. Williams a révélé la conversation textuelle privée à l’antenne. Elle n’a donné aucun contexte au texte mais a juste dit que l’OG de l’ATL quittait la série de téléréalité.

Wendy Williams et Nene Leakes | Johnny Nunez / WireImage / Prince Williams / WireImage

Leakes est allé sur Twitter pour répondre à ce que Williams avait dit en disant que la conversation privée aurait dû rester privée. Après des semaines de spéculation, l’animateur Andy Cohen lui a posé des questions sur leur amitié.

«Moi et Wendy et Marlo [Hampton] est allé [out] ensemble aujourd’hui, nous avons fait des courses et déjeuné, chérie », a déclaré Leakes sur Watch What Happens Live.

Un initié proche de la star de RHOA a en outre révélé que le drame n’avait pas duré longtemps et qu’ils étaient capables de parler.

«Ils ont pu la dépasser assez rapidement et leur amitié n’a pas été affectée par cela. Nene et Wendy ont travaillé dur pour reconstruire leur amitié après des années à ne pas parler, et Nene veut avoir confiance que Wendy ne lui fera plus jamais ça », a déclaré une source à Hollywood Life.

L’initié a également déclaré que Leakes est complètement différent maintenant et qu’il ne lui en veut pas.

“Nene ne s’occupe pas du drame ni n’a de rancune dans sa vie comme elle le faisait auparavant”, a ajouté l’initié. “Malgré le fait qu’elle était vraiment en colère contre Wendy pour la façon dont elle a géré les choses, elle s’amuse beaucoup avec Wendy et elle ne garde pas rancune.”

Wendy Williams implique Nene Leakes dans plus de drames

Leakes a révélé qu’elle était sortie déjeuner avec Williams car ils étaient en bons termes. Lorsque l’animatrice de télévision a parlé de sa sortie avec la star de RHOA, un nouveau drame a commencé. Williams a insinué qu’elle faisait l’objet d’un profil racial dans un grand magasin de luxe.

«Nous n’avons pas seulement fait des achats, nous sommes montés à l’étage et avons déjeuné – tout ça. Nous prenons tous les trois la relève. Et puis-je vous dire quelque chose sur la sécurité? Ils nous ont traités comme «le capot» qu’ils nous traitent », a déclaré Williams. «Vous pouvez gagner ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez mais quand vous êtes ce que vous êtes, vous feriez mieux de ne pas être surpris de la façon dont les gens vous traitent. Nous avons été suivis comme si nous allions faire quelque chose. »

Lorsque Leakes a fait une apparition dans l’émission de radio The Breakfast Club, elle a été interrogée sur l’incident. Contrairement à Williams, Leakes n’a jamais senti qu’elle était profilée.

“J’étais là, mais je ne l’ai pas vu comme elle l’a vu, je ne l’ai pas vu comme Marlo l’a vu”, a-t-elle déclaré. “J’ai vu la sécurité, mais je pensais juste que la sécurité était là, je ne sais pas.”

Leakes a déclaré que c’est Hampton qui a évoqué le commentaire «suivi».

“J’ai l’impression qu’elle et Marlo jouaient un peu dans le magasin, comme jouer en riant”, a poursuivi Leakes. “Marlo m’en a parlé, elle a dit:” Savez-vous que la sécurité nous suit depuis que nous sommes arrivés? ” Je ne leur ai prêté aucune attention et Marlo a dit: «Je pense qu’ils sont juste fascinés.»

Le lendemain, Williams est revenue sur ses affirmations en disant qu’elle ne voyait personne la suivre. C’est à la fin de leur déjeuner que Hampton a fait référence à la sécurité après leur sortie du magasin.