Nene Leakes ferme les fans qui demandent du thé sur Wendy Williams Feud

Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta est dans trois querelles différentes en même temps. La star de télé-réalité de Bravo a choisi de se battre avec ses co-stars Eva Marcille et Kandi Burruss, et Wendy Williams l’a entraînée dans un autre. Cette dernière a fustigé Leakes lors de son talk-show de jour pour l’avoir appelée sur FaceTime à l’improviste.

Pourquoi Wendy Williams a-t-elle appelé Nene Leakes?

Leakes a fait des sessions Instagram Live où elle interagit avec ses fans. Vendredi dernier, elle devait en faire une avec son ancienne co-star Kim Zolciak. En attendant que son amie se connecte à l’émission, Leakes a pensé qu’il serait amusant d’appeler Williams, ce qui s’avère être une mauvaise idée.

«Vendredi soir, j’étais à la maison pour m’occuper de mes propres affaires… mon téléphone sonne peu après 10 heures et c’est Nene… J’ai dit:« Salut Nene, pourquoi cries-tu? Pourquoi sommes-nous sur haut-parleur, votre maison est assez grande? Que faites-vous? », A expliqué Williams. “Elle [NeNe] J’ai dit: «Fille.» J’ai dit: «Oui Nene, pourquoi parles-tu si fort?» Elle a dit: «Je suis ici avec tout mon peuple…» »

La personnalité de la télévision dit qu’elle n’aime pas faire d’appels vidéo, pas même avec ses parents.

“Vous savez que je n’ai pas de visage ou de temps pour FaceTime, point”, a ajouté Williams. “Si je ne le fais pas pour mes propres parents de la série, pourquoi le ferais-je pour quelqu’un là-bas. J’aime NeNe, mais elle est toujours une personne là-bas pour moi! “

Williams a expliqué à ses téléspectateurs qu’elle se sentait «prise en embuscade» par Leakes car elle ne lui avait pas donné la tête auparavant.

“Honnêtement, c’est là que l’embuscade entre en jeu. Elle a dit: ‘Wendy, regarde’ – elle était dans les cheveux et le maquillage et la garde-robe avec tout son peuple – elle a dit: ‘Nous filmons et je veux que vous soyez sur le haut-parleur.’ dit: “Non, je l’ai fait pour toi une fois.” Tu te souviens de mon apparence? Une fois! Je l’ai dit très clairement, je ne suis pas femme au foyer. Désolé, ma carrière est un peu… différente… que celle de femme au foyer. Je n’ai pas besoin de ce genre d’attention. “

Nene Leakes ferme les fans

Depuis que Leakes est si active sur les réseaux sociaux, les fans ont attendu sa prochaine émission pour lui demander de renverser le thé sur le drame avec Williams. Ses abonnés voulaient savoir ce qu’elle pensait de l’animateur de talk-show qui l’appelait à la télévision nationale. Cependant, la star de RHOA était moins que ravie de parler du drame et a abattu tous ses fans.

“Si vous voulez me poser des questions sur Wendy, veuillez vous abstenir de le faire”, a-t-elle déclaré aux fans. «Je ne répondrai à aucune question concernant Wendy. Je ne répondrai à aucune question sur Wendy, et pour la troisième fois, je ne répondrai à aucune question sur Wendy. Je ne suis pas ce genre d’ami, je n’ai jamais été ce genre d’ami malgré ce que vous pourriez penser. “

“Toutes les questions que je pourrais avoir, je les lui enverrai, je souhaite qu’elle ait pu faire de même”, a-t-elle ajouté. «Je suis toujours fidèle, je serai toujours fidèle. Je ne suis pas un mouchard. Je n’en serai jamais un. Je ne vais pas nouer d’amitié sur les réseaux sociaux. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo. Le Wendy Williams Show est une émission nationale diffusée en semaine, vérifiez vos listes locales pour les horaires et les chaînes.