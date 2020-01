NeNe Leakes, Kenya Moore Feud sur Twitter après la lutte contre SnakeGate de RHOA

NeNe Leakes et Kenya Moore devaient être séparés par les producteurs de spectacles et les agents de sécurité sur L’épisode explosif de dimanche de “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta”, mais personne n’était là pour restreindre les jabs en ligne qui ont eu lieu immédiatement après.

Après le bain de sang – qui découle du plus grand scénario de cette saison, SnakeGate – les némésis de la star de la réalité se sont visés les uns les autres sur Twitter. Bien que ni l’un ni l’autre ne s’adressent directement à l’autre, il y avait plus qu’assez de flammes.

Les fouilles en ligne découlent toutes de la bagarre presque physique qui a éclaté pendant l’épisode, alors voici un bref résumé de ce qui s’est passé:

Le Kenya a supplié NeNe de révéler qui était le “serpent” qui a enregistré Cynthia Bailey prétendument parler de Leakes, mais NeNe a refusé de “vif”, provoquant l’enfer. (Elle a fini par dire aux producteurs que le coupable était Yovanna Momplaisir dans un confessionnal ultérieur.)

“Tu aurais dû le dire quand tu as eu le temps de le dire, NeNe. Tu avais la parole!” »Cria le Kenya, incitant NeNe à riposter:« Tu la ferme, salope! Ce qui a suivi a été un chaos complet, car NeNe a dû être recyclé physiquement par deux hommes et trois femmes, dont Porsha Williams et Marlo Hampton.

“Ce dont je suis fou, butin explosé, c’est que vous continuez à provoquer quelqu’un et ensuite vous voulez agir comme si vous étiez une victime. Vous n’êtes pas une victime, butin explosif”, a déclaré plus tard Leakes à la caméra. , parlant de Moore. “Ne m’oblige pas à enfoncer une épingle dans ce faux cul et à pousser l’air dehors, okurrr?”

Le Kenya a répondu sur Twitter en écrivant: “Possède-t-elle un miroir? Sur son 6e nez, elle vient toujours pour les jolies filles de l’émission #byeugly #byewig #byesnake #RHOA.”

Possède-t-elle un miroir? Sur son 6e nez, toujours pour les jolies filles de l’émission #byeugly #byewig #byesnake #RHOA

– KENYA MOORE (@KenyaMoore) 13 janvier 2020

Plus tôt dans la soirée, elle a exhorté ses abonnés à écouter le nouvel épisode, en disant: “Si vous ne l’avez pas encore compris, il y a 2 [snakes] pas une!”

Le Kenya a ensuite retweeté les messages suivants à propos de NeNe:

“Nene est le plus gros cochon qui parle de quelqu’un d’autre qui est gros 😂.”

“Je suis ici pour le Kenya. Bihh, mets-toi dans le cul nene comme bihh tu es toujours folle qu’elle ne t’ait pas dit qu’elle invitait son amie à sa propre fête. Dis ce que tu dois dire ou tais-toi à ce sujet je déteste un battement autour du Bush ass femelle. “

“Le Kenya avait raison. Il y avait amplement l’occasion pour Nene de dire quelque chose. PÉRIODE! Il y avait beaucoup de temps pour que Nene dise quelque chose. F-k cette garce.”

Mais NeNe ne se taisait pas non plus.

J’espère que vous regardez tous les yeux clairs et les oreilles ouvertes #RHOA

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 13 janvier 2020

“J’espère que vous regardez tous les yeux clairs et les oreilles ouvertes”, a-t-elle tweeté, retweetant également les messages suivants sur le Kenya:

“Le Kenya se mêle des relations de @NeNeLeakes et Cynthia.”

“Tout le monde est si rapide à blâmer @NeNeLeakes mais le Kenya a pourtant une histoire pour provoquer des gens et de la merde.”

“@NeNeLeakes essayait juste de faire la paix! Je ne sais pas pourquoi les autres dames de ne peuvent pas voir #KenyaMoore pour qui elle est 🙄! Cela donne au spectacle un look scénarisé.”

“Le Kenya sait qu’elle n’a rien à voir avec la vie. Je voulais que @NeNeLeakes traîne cette putain de chienne.”

“Si fier de vous @NeNeLeakes! Vous avez vraiment gardé votre sang-froid et n’avez pas traîné le Kenya dans le couloir”. “

Jusqu’à la semaine prochaine!

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusé le dimanche à 20 heures. sur Bravo.

