Nene Leakes masque Kandi Burruss et l’appelle “ Fake A ** ”

Nene Leakes des Real Housewives d’Atlanta était prête à jouer lorsqu’elle a été invitée au club-house d’Andy Cohen. La “pêche la plus savoureuse d’Atlanta” était une invitée de l’émission de fin de soirée de Bravo Watch What Happens Live où elle n’a pas manqué une occasion de jeter de l’ombre. Leakes était prête à renverser le thé et a pris des coups à ses co-stars, principalement Kenya Moore et Kandi Burruss.

Kandi Burruss et Nene Leakes | Jon Kopaloff / . / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Sur la WWHL: After Show, un appelant a demandé à Leakes ce qu’elle pensait des commentaires de Burruss sur les amis de l’ancien. L’amateur faisait référence au brunch féminin Leakes organisé où elle invitait des femmes d’affaires à réseauter. Burruss a assisté à l’événement et bien qu’elle soit gentille avec tout le monde en personne, elle a fait des remarques louches lors de son interview pour l’émission.

“Kandi ne saurait pas qui sont mes amis parce qu’elle n’est jamais avec moi avec mes amis”, a répondu Leakes à l’appelant. «Pas d’ombre, mais de l’ombre en même temps. J’ai beaucoup de bons amis et je ne les partage pas avec elle comme elle ne partage pas ses amis personnels avec moi. “

Leakes a poursuivi en disant qu’elle était surprise par les commentaires de sa co-star en regardant l’épisode.

«En fait, lorsqu’elle était à ce brunch, elle était très gentille avec tout le monde. J’ai été vraiment surpris de la voir entrer dans son interview et dire ces choses… truquer un ** », a ajouté Leakes avant d’être interrompu par Cohen.

Nene Leakes réagit à la scission de Kenya Moore et Marc Daly

Dans l’épisode de RHOA de dimanche soir, les téléspectateurs sont témoins de l’effondrement de la relation entre Moore et son mari Marc Daly. Cohen a demandé à Leakes son avis sur le drame auquel sa co-star est confrontée, mais elle ne semblait pas s’en soucier.

“Je suppose que c’était triste,” répondit Leakes moqueur.

Lorsque Cohen a demandé à discuter de l’incident de Daly où il a dit qu’il ne serait plus revu dans l’émission, Leakes a donné une réponse plus profonde quant à ce qu’elle ressentait pour Moore.

«Il est vraiment difficile de se sentir désolé pour quelqu’un qui fait des choses aux mariages et aux relations des autres. Elle l’a fait à Phaedra [Parks], elle l’a fait à Tanya [Sam], elle me l’a fait… donc c’est vraiment difficile de se sentir désolé. C’est presque comme si le karma était un peu ** », a déclaré Leakes,

Visite d’excuses de Nene Leakes

Cette saison sur RHOA, Leakes a fait une tournée d’excuses. Après avoir apparemment offensé une grande partie du casting, Leakes s’est assis individuellement avec les dames pour hacher les choses. Certains croient que l’OG de l’ATL n’est pas sincère dans ses excuses, mais elle explique pourquoi elle l’est.

“Très sincère”, a déclaré Leakes sur WWHL. “Je suis le genre de fille que si je ne veux pas te parler, je ne le suis pas. Et si je ne veux pas m’excuser, vous ne comprenez pas. “

Après que Cohen ait montré un clip de toutes les excuses que Leakes avait faites dans l’émission, la dernière était avec Cynthia Bailey. Dans son confessionnal, cette dernière a déclaré que Leakes n’avait jamais pris la responsabilité de ce qu’elle avait fait. À la fin du clip, Leakes avait deux cents à ajouter.

“Elle est tellement hilarante”, a plaisanté Leakes. “Elle s’est enterrée, elle n’a pris aucune responsabilité. Au revoir fille. “

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.