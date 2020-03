NeNe Leakes ne se sent pas mal pour les malheurs du mariage de Kenya Moore: WWHL

NeNe Leakes ne semble pas trop secoué pour Kenya Moore après l’épisode de dimanche de “Real Housewives of Atlanta” a raconté la fin de son mariage avec Marc Daly.

Apparaissant sur “Regardez ce qui se passe en direct” après l’épisode, Leakes a feint la sympathie pour son costar après Andy Cohen a montré une partie des querelles qui se sont déroulées entre le Kenya et Marc menant à un événement caritatif.

“Je suppose que c’était triste”, a-t-elle dit en sirotant du champagne.

Cohen a ensuite montré plus de séquences de l’événement, dans lesquelles Daly a dit qu’il détestait tout ce qui accompagnait le mariage avec la star de télé-réalité et a procédé au déchargement de la production de Bravo.

“Dites-leur que c’est ça. Ils ne peuvent pas filmer éternellement. Dites-leur qu’ils doivent envelopper”, a-t-il dit aux producteurs. “Ne me dis pas que je l’ai. Je te donne cinq minutes et ensuite je vais m’en occuper. Si je reviens ici, ça va être moche. Je ne donne pas de F. Fin . Ils ne me reverront plus jamais après l’événement. “

Encore une fois, NeNe était insensible.

“Il est vraiment difficile de se sentir désolé pour quelqu’un qui fait des choses aux mariages et aux relations des autres”, a poursuivi Leakes. “Elle l’a fait à Phaedra, elle l’a fait à Tanya, elle l’a fait à moi, donc c’est vraiment difficile de se sentir désolé, c’est presque comme, eh bien, le karma est une chienne.”

Leakes a joué avec Moore toute la saison dans l’émission et a même dû être physiquement retenu pendant un combat explosif. Cette saison, le Kenya a également amené une femme qui a affirmé Tanya Sam’s fiancé de longue date a frappé une autre femme qui possède un magasin de biscuits. Pour ce qui est de Parcs Phaedra, Moore a accusé Phaedra d’avoir trompé Apollo Nida … et a été elle-même accusée de l’avoir fait sexto.

Plus tard sur WWHL, on a demandé à NeNe s’il y avait quelqu’un dans le casting dont elle aimerait se débarrasser. Sur un ton plus diplomatique, elle a dit qu’elle pensait que “ces filles sont parfaites pour le spectacle, à leur manière” – malgré ce qu’elle peut ressentir personnellement pour chacune d’entre elles. Elle a ajouté qu’elle aimerait bien ramener Kim Zolciak, “parce qu’elle est une OG et que je suis toujours là pour les OG”.

La réponse de Leakes fait écho à ce qu’Eva Marcille a dit à propos du départ possible de NeNe lorsqu’elle est apparue sur Wendy Williams la semaine dernière. “Je détesterais ça”, a déclaré Eva, “je ne pense pas que ce serait bon pour le spectacle. NeNe est super pour le spectacle. Elle est juste. Elle est bien-aimée. C’est une situation réciproque, tout le monde gagne. Les fans perdre si elle n’était pas là. Même ceux que vous détestez, vous aimez les détester, vous voulez toujours les voir. Même ceux qui ne sont pas les plus grands fans de NeNe, vous voulez toujours être fou. “

“Real Housewives of Atlanta” est diffusé le dimanche sur Bravo.