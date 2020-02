Nene Leakes nie avoir perdu de l’argent en ne participant pas à autant d’épisodes

Il y a toujours une querelle publique entre Nene Leakes et Kenya Moore. Moore affirme que Leakes est pratiquement hors de la porte en ce qui concerne Real Housewives of Atlanta. Découvrez ce qu’elle a dit et ce que Leakes a tweeté en réponse.

Kenya Moore a affirmé que Nene Leakes se retirerait progressivement de «RHOA»

Cette saison a commencé avec deux épisodes sans fuite. C’est parce qu’il lui a fallu plus de temps pour négocier son contrat. Cependant, Moore pense que son absence a prouvé quelque chose sur le spectacle.

«Sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

“Le message est très clair: soit le réseau estime que vous êtes toujours un atout précieux dans la série, soit ils ne le font pas, et vous êtes remplacé et éliminé, et il vous suffit de passer à autre chose”, a-t-elle déclaré. «Nene fait partie de la série depuis très longtemps, et je pense simplement que le casting ne gèle pas avec elle. Elle se met toujours sur une île. Elle fait ces combats avec des gens qui n’ont pas vraiment besoin de se produire et elle est vraiment la cause de sa propre disparition. “

Leakes a démenti les rumeurs selon lesquelles elle allait arrêter

Nene Leakes visite «AM TO DM» de BuzzFeed | Gary Gershoff / .

Il y avait des rumeurs selon lesquelles la star de télé-réalité envisageait de quitter RHOA à nouveau. Cependant, elle l’a apparemment nié.

Wendy Williams a affirmé que Leakes lui avait dit qu’elle prévoyait de quitter. “Je sais quelque chose à propos de NeNe que vous allez tous pleurer, être triste et vous sentir mal pour elle”, a déclaré l’animateur de l’émission à son auditoire. “Elle porte le poids d’une énorme chose sur ses épaules.”

Leakes a répondu en publiant une photo sur Instagram avec la légende: «QUI A DIT DAT!?!?! #SMH. ”

Elle a tweeté qu’elle n’avait pas perdu d’argent

La star de télé-réalité a tweeté une réponse aux affirmations de Moore. “Voici un Q pour Ken @ andy …. [sic] est-ce qu’elle sort [sic] presse sayin [sic] BRAVO étourdit [sic] moi? BRAVO ne m’a rien dit ni à mon équipe! Pourquoi est-elle en train de dire [sic] je [sic] ont perdu de l’argent de ne pas être n [sic] épisodes. J’ai négocié mes épisodes et mon argent à l’avance? Je n’ai rien perdu de haineux # ombragé », a-t-elle tweeté le 16 février.

Leakes a ensuite tweeté: «Le malveillant contre moi est si réel (je [sic] mieux vaut faire attention [sic]) À l’extérieur en regardant dedans, on pourrait penser que je [sic] ont vraiment fait quelque chose de si sérieux pour ce groupe! J’ai travaillé sur de nombreux sets et AUCUN ne peut donner un mauvais rapport sur moi! PAS UNE! Seul ce groupe de haineux. “

Elle a ensuite ajouté: «Je n’ai été coupé d’aucun épisode! J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde! Je reçois chaque centime i [sic] demandé! Merci d’avoir demandé et clarifié cela @andy. Cela signifie beaucoup pour moi. »

Les fans devront attendre pour savoir si le casting changera vraiment la saison prochaine. Pour l’instant, Leakes dit qu’elle ne va nulle part.