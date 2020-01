NeNe Leakes «quitte» RHOA, selon Wendy Williams

MISE À JOUR à 8h45 PT le 21 janvier 2020: Le représentant de NeNe a déclaré à TooFab: “Cela a été une période particulièrement difficile de deux semaines pour Nene, et elle s’exprimait auprès de son amie dans une correspondance privée. Rien n’a été confirmé ou officiellement décidé pour la saison prochaine.”

Histoire originale ci-dessous …

Est NeNe Leakes abandonner sa pêche?

Wendy Williams a fait une annonce surprenante dans son émission mardi matin, affirmant qu’elle avait reçu un texto du “Real Housewives of Atlanta” star qui a simplement dit “j’arrête.”

L’animatrice de l’émission du matin a annoncé la nouvelle lors d’une interview avec le superfan de Bravo Jerry O’Connell, qui était tout aussi choqué que son public en studio lorsqu’elle l’a révélé.

“J’ai fait une pause entre les publicités. Je devais aller aux toilettes, alors j’ai regardé mon téléphone entre les publicités et les SMS de NeNe, ‘j’arrête'”, a déclaré Wendy. “9h08 ce matin. Je suis surpris de l’avoir parce que je n’ai pas de service dans mon bureau, mais je l’ai.”

“Je sais quelque chose à propos de NeNe que vous allez tous pleurer, être triste, vous sentir mal pour elle”, a ajouté Williams. “Elle porte le poids d’une énorme chose sur ses épaules.”

O’Connell s’est demandé si tout allait bien avec son mari, Gregg, qui a récemment lutté contre le cancer. “Gregg n’est pas malade,” répondit Wendy, avant de demander au hasard à Jerry de parler de son émission de télévision, “Carter”. Bien sûr, il a repoussé et voulait continuer à parler de cette bombe NeNe.

“Je ne vais pas le dire, elle doit le dire”, a ajouté Wendy. «À mon avis, Nene, tu as besoin de cette plate-forme pour expliquer l’autre partie de ta vie. Tu as ce secret et ce secret va faire fondre leur cœur. Quand elle le partagera avec moi, j’ai pleuré avec elle.

“Que se passe-t-il avec NeNe?!” s’exclama O’Connell, après avoir brièvement promu son émission. “Je suis brumeux”, a déclaré Wendy, “Je ne peux même pas vous dire dans les coulisses.”

Elle a poursuivi en disant que la santé de NeNe allait bien et que tout allait bien pour ses fils. “Mais si elle continue à porter ce fardeau, tu sais ce que je dis, tu sais comment tu portes un secret assez longtemps …” ajouta Wendy, s’interrompant. “NeNe, tu as besoin de cette plate-forme pour expliquer, c’est tout”, conclut-elle. “Je te le dis, NeNe, ne t’arrête pas! Je n’arrive pas à croire que j’en sois venu là.”

Un représentant de Leakes n’a fait aucun commentaire. TooFab a également contacté Bravo pour une déclaration.

Leakes était MIA des deux premiers épisodes de la saison actuelle de RHOA, racontant GENS elle “essayait toujours de régler mon contrat” ​​au début du tournage. “Je ne savais vraiment pas ce que j’allais faire, je ne le savais vraiment pas”, avait-elle triste à l’époque. “J’avais un pied dedans et un pied dehors.”

Tout au long de la saison 12, elle a été en désaccord avec certains de ses costars, en particulier Kenya Moore. La semaine dernière, un téléspectateur a tweeté “Ils essaient de Vanderpump @NeNeLeakes cette saison, mais ne sortent pas comme ça. #THEONE”, se référant à la sortie RHOBH de Lisa Vanderpump. Elle a retweeté le message en ajoutant “PERIODT”.

Leakes est présente dans la série depuis ses débuts en 2008. Après avoir joué dans les sept premières saisons, elle était invitée dans la saison 8 et a sauté la saison 9 avant son retour dans la saison 10.

La saison 12 est actuellement diffusée le dimanche sur Bravo.