Nene Leakes reconnaît que Kandi Burruss l’a finalement de retour au Kenya Moore Fight

Nene Leakes et Kandi Burruss des Real Housewives d’Atlanta ne sont pas toujours d’accord. Les stars de Bravo se sont disputées récemment sur les réseaux sociaux pour avoir “joué la victime” dans l’émission. Leakes avait accusé Burruss de ne pas tenir Kenya Moore responsable de ses actes, ce que conteste la chanteuse. Dans l’épisode de dimanche soir, Burruss a prouvé qu’elle était juste et Leakes ne pouvait que le reconnaître.

Qu’est-il arrivé?

Dans l’épisode 19 de la saison 12, les dames RHOA sont en Grèce. Porsha Williams et Tanya Sam ont organisé un cercle afin de pouvoir éliminer toutes les différences éventuelles. En ce qui concerne Leakes et Moore, les choses ont un peu dérapé.

Moore a dit qu’elle était bouleversée à Leakes parce qu’elle appelait sa fille un buffle. L’OG de l’ATL a précisé qu’elle ne voulait pas appeler des noms de bébé Brooklyn, le commentaire était dirigé vers Moore. Bien que Leakes se soit excusé pour le mélange, ils ont continué à se quereller jusqu’à ce que Burruss intervienne.

“Si nous essayons d’avoir une conversation où nous essayons de purifier l’air, [Leakes] ne peut pas continuer à s’excuser pour la même chose », a déclaré Burruss à Moore. “Si vous avez dit que c’est la chose qui vous a énervé, allez-vous accepter les excuses de Brooklyn ou non? Nous ne devrions pas avoir à continuer sur ce point. “

Leakes a alors déclaré à Moore: «Je ne dirais jamais rien à propos de son enfant. Lorsque vous boeuf, vous commencez à vous dire toutes sortes de choses. Je ne savais même pas que j’avais dit ça. “

C’est à ce moment que Burruss a fait comprendre à Moore que Leakes mettait son meilleur pied en avant pour réparer les choses. Lorsque l’épisode a été diffusé, un fan a signalé ce moment et Leakes a répondu.

“Kandi vous a finalement soutenu dans ce cas en rassurant le Kenya que vos tentatives pour écraser les choses étaient authentiques”, a tweeté le fan.

“Oui, elle l’a fait,” répondit Leakes.

Nene Leakes qualifie Kandi Burruss de «faux»

La relation entre Leakes et Burruss est un peu turbulente. Bien qu’ils ne se querellent pas sur le spectacle lui-même, il semble que les commentaires de Burruss dans les confessionnaux soient ce qui perturbe Leakes. Lorsque ce dernier est apparu sur Watch What Happens Live, un appelant a demandé ce que Burruss avait dit en faisant référence aux amis de Leakes.

L’amateur faisait référence au brunch féminin Leakes organisé où elle invitait des femmes d’affaires à réseauter. Burruss a assisté à l’événement et bien qu’elle soit gentille avec tout le monde en personne, elle a fait des remarques louches lors de son interview pour l’émission.

“Kandi ne saurait pas qui sont mes amis parce qu’elle n’est jamais avec moi avec mes amis”, a répondu Leakes à l’appelant. «Pas d’ombre, mais de l’ombre en même temps. J’ai beaucoup de bons amis et je ne les partage pas avec elle comme elle ne partage pas ses amis personnels avec moi. “

Leakes a poursuivi en disant qu’elle était surprise par ce que Burruss avait dit dans l’émission sur ses amis.

«En fait, lorsqu’elle était à ce brunch, elle était très gentille avec tout le monde. J’ai été vraiment surpris de la voir entrer dans son interview et dire ces choses… truquer un ** », a ajouté Leakes avant d’être interrompu par Cohen.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.