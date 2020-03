Nene Leakes Retweets Fans Shading Kenya Moore After Season 12, Episode 19 Feud

Nene Leakes et Kenya Moore de The Real Housewives of Atlanta ne sont pas en bons termes. Les stars de Bravo se sont disputées tout au long de la saison 12 et les choses se sont intensifiées dans le dernier épisode. Leurs différences remontent à une saison précédente et persistent depuis. Bien que les autres dames aient essayé de les amener à hacher les choses, une résolution n’a pas été possible lors de leur voyage en Grèce. Maintenant, Leakes s’en prend à l’ancienne reine de beauté sur les réseaux sociaux.

Nene Leakes et Kenya Moore | Noel Vasquez / . / Steven Ferdman / .

Pourquoi Nene Leakes et Kenya Moore se disputent-ils?

Dans l’épisode de dimanche soir, Moore a finalement révélé ce qui la mettait en colère contre Leakes. Elle a dit que Leakes avait insulté son bébé en l’appelant un buffle. Leakes a précisé que l’insulte était dirigée contre Moore et non contre son bébé à naître.

“Si nous essayons d’avoir une conversation où nous essayons de purifier l’air, [Leakes] ne peut pas continuer à s’excuser pour la même chose », a déclaré Kandi Burruss à Moore lors d’un effort de réconciliation. “Si vous avez dit que c’est la chose qui vous a énervé, allez-vous accepter les excuses de Brooklyn ou non? Nous ne devrions pas avoir à continuer sur ce point. “

Leakes a alors déclaré à Moore: «Je ne dirais jamais rien à propos de son enfant. Lorsque vous boeuf, vous commencez à vous dire toutes sortes de choses. Je ne savais même pas que j’avais dit ça. “

Nene Leakes retweets les fans

Pendant l’épisode diffusé sur Bravo, Leakes a commencé à retweeter les fans qui ombrageaient principalement Moore.

«La façon dont le Kenya agit envers Nene Leakes, pourquoi elle ne fait pas ça à son propre mari. C’est lui avec qui elle devrait être si bouleversée », a tweeté un fan.

«Nene, tu es magnifique dans cette fille en maillot de bain. Toi et Porsha m’avez fait craquer. Je peux voir les implants de butin du Kenya », a ajouté un spectateur.

“Les derniers épisodes renforcent définitivement ce que j’ai dit toute la saison: Kandi, le Kenya et Cynthia ont tous une alliance contre Nene Leakes”, a ajouté un utilisateur de Twitter.

“En bout de ligne, si le Kenya n’avait pas ce soi-disant boeuf avec Nene Leakes, elle n’aurait pas de scénario. C’est pourquoi elle ne peut pas et ne veut pas lâcher prise », a déclaré un autre fan.

«Le Kenya est toujours vulgaire. Maintenant tout le monde [is] descendre sur Nene Leakes. Au revoir », a mentionné un autre spectateur.

“Cynthia Bailey, comment osez-vous ressentir quoi que ce soit à propos de Nene Leakes disant quoi que ce soit à son sujet disant quoi que ce soit à propos de Kenya Moore lorsque vous vous êtes assise là pendant qu’elle appelait Tanya Sam a cu **”, se souvient un autre utilisateur de Twitter.

Nene Leakes et Kenya Moore continuent de se quereller

Tout au long de la saison 12 diffusée à la télévision, Leakes et Moore se sont pris des coups. L’ancienne détentrice du titre de Miss USA a un problème avec Leakes se faisant appeler la reine de la série. Moore a même dit que Leakes était coupée d’épisodes parce qu’elle n’avait plus autant d’impact.

“Elle essaie si fort de dire aux gens qu’elle est le HBIC”, a déclaré Moore dans une interview avec Entertainment Tonight. «Elle est le ceci, elle est le cela. Elle est l’initiatrice. «Oh, la vraie première ne fait que commencer…» Et en fait, sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez. “

Leakes a nié avoir été exclue de RHOA et a précisé qu’elle était dans le nombre d’épisodes qu’elle avait négociés dans son contrat.

“Je n’ai été coupé d’aucun épisode”, a expliqué Leakes. «J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde. Je reçois chaque centime que j’ai demandé. Merci d’avoir demandé et clarifié cela Andy, cela signifie beaucoup pour moi. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.