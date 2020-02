NeNe Leakes se retire-t-elle des «vraies femmes au foyer»?

NeNe Leakes est la dernière femme au foyer OG sur The Real Housewives of Atlanta et a notamment été absente de la saison 12. La star de la télé réalité a sauté les deux premiers épisodes de la saison alors qu’elle négociait toujours son contrat. Cette saison, Kenya Moore est revenue après une pause d’une saison et elle a une querelle en cours avec Leakes.

NeNe Leakes | Prince Williams / Wireimage

L’ancienne reine de beauté a déclaré dans une récente interview qu’elle sent qu’elle n’a jamais eu d’amitié avec Leakes.

“Nous n’avons pas d’amitié”, a déclaré Moore à Entertainment Tonight. “Je ne pense pas que nous ayons jamais eu une amitié, je pense que j’étais juste pratique et un allié pratique … alors oui, je ne vois pas vraiment la valeur d’être ou d’essayer d’être de faux amis avec elle.”

Leakes a essayé de faire amende honorable avec des co-stars avec lesquelles elle s’était disputée comme Porsha Williams, mais Moore a déclaré que ses excuses n’étaient pas sincères.

“Vous ne faites que vous réconcilier avec les gens parce que vous le devez, parce que vous n’avez personne d’autre avec qui filmer ou rien d’autre à faire, vous savez?”, A déclaré Moore. “Alors, c’est ça.”

Kenya Moore déclare que NeNe Leakes va progressivement disparaître

Moore a continué ses coups contre Leakes en l’appelant pour avoir dit qu’elle était la reine de RHOA. Le détenteur du titre de Miss USA a également laissé entendre que les producteurs de Bravo étaient peut-être en train d’éliminer Leakes du spectacle.

“Elle essaie si fort de dire aux gens qu’elle est le HBIC”, a ajouté Moore. «Elle est le ceci, elle est le cela. Elle est l’initiatrice. «Oh, la vraie première ne fait que commencer…» Et en fait, sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez. “

La mère débutante a continué en disant que Leakes n’était pas aussi proche du reste du casting et qu’elle s’isolait.

“Le message est très clair: soit le réseau estime que vous êtes toujours un atout précieux dans la série, soit ils ne le font pas, et vous êtes remplacé et éliminé, et il vous suffit de passer à autre chose”, a poursuivi Moore. «NeNe fait partie de la série depuis très longtemps, et je pense simplement que le casting ne gèle pas avec elle. Elle se met toujours sur une île. Elle fait ces combats avec des gens qui n’ont pas vraiment besoin de se produire et elle est vraiment la cause de sa propre disparition. “

Kenya Moore attaque Marlo Hampton

Moore n’a pas seulement attaqué Leakes dans l’interview, elle a également poursuivi sa meilleure amie Marlo Hampton. Elle ne pense pas que cette dernière mérite une pêche et soit renvoyée à une femme au foyer à plein temps.

“Marlo n’aura jamais de pêche à mon avis”, a déclaré Moore à Entertainment Tonight. “Écoutez, elle a un horrible passé criminel … donc, ce n’est tout simplement pas la marque de Bravo. Et si elle a été dans la série pendant toutes ces années, faisant la même chose, pourquoi voudriez-vous en faire une femme au foyer? Je veux dire, vous la devenez amie de la série depuis 10 ans, pourquoi en faire une femme au foyer maintenant? Pour moi, ce n’est tout simplement pas une bonne affaire. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.