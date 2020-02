Nene Leakes Shades Kenya Moore par Retweeting Fans

Nene Leakes et Kenya Moore ne sont pas en bons termes sur The Real Housewives of Atlanta. Les stars de Bravo étaient en désaccord les unes avec les autres et ont rarement été vues ensemble au cours de la saison 12. L’épisode 15 les a croisées à nouveau, mais Moore était moins qu’excitée de voir Leakes tomber lors d’un rassemblement qu’elle avait organisé. L’ancienne reine de beauté a fait tout son possible pour que Leakes se sente exclue de la soirée.

Kenya Moore et Nene Leakes | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .)

Moore a envoyé une invitation sur Instagram où elle a tagué toutes les principales filles RHOA à l’exception de Leakes. La nouvelle mère a pris la décision supplémentaire de marquer Gregg Leakes, lui adressant une invitation, mais pas à sa femme.

En fin de compte, Leakes se présente au bowling avec son mari en disant qu’il ne va nulle part sans elle. Moore n’était pas excité de la voir et a même tourné dans l’autre sens lorsque Leakes a essayé de la saluer.

Marc Daly, le mari de Moore, est intervenu dans leur interaction et a lancé une invitation à un événement caritatif qu’il organise. Si cela dépendait de Moore, elle ne les aurait pas invités, mais elle a compris que Daly les voulait là-bas.

Nene Leakes nuance Kenya Moore

Leakes n’a pas beaucoup tweeté pendant que l’épisode était diffusé sur Bravo, mais elle a laissé ses fans parler. Alors que les téléspectateurs ont tweeté en direct RHOA, Leakes a retweeté certains des messages louches dans lesquels ses fans la mentionnaient.

“Kenya … Ken ou qui qu’elle soit … elle est tellement jalouse de vous”, a tweeté un fan de Leakes.

“J’adore que Nene Leakes ait prolongé 7 minutes jusqu’au Kenya”, a tweeté un téléspectateur.

«Le Kenya se décrivant en décrivant Nene Leakes. Comme madame », a déclaré un autre des messages que Leakes a retweeté.

Kenya Moore déclare que Nene Leakes va progressivement disparaître

La querelle entre Moore et Leakes a atteint de nouveaux sommets lorsque le premier a laissé entendre que Bravo se retirait progressivement.

“Elle essaie si fort de dire aux gens qu’elle est le HBIC”, a déclaré Moore à Entertainment Tonight. «Elle est le ceci, elle est le cela. Elle est l’initiatrice. «Oh, la vraie première ne fait que commencer…» Et en fait, sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez. “

Quelques jours plus tard, Leakes a également accordé une interview où elle a riposté aux affirmations de Moore. Sa théorie est que cette dernière pense à souhait pour devenir le HBIC de RHOA.

«Comment sait-elle? Je veux dire, est-ce qu’elle… est-elle en production? » Leakes a demandé lors d’une interview avec Entertainment Tonight. «Je pense qu’elle aimerait que je parte, alors elle pourrait être, dans son esprit, la tête de la série, ou la reine de la série, ou celle dont tout le monde parle. Avec moi là-bas, c’est très difficile pour elle d’avoir ce genre de chose. Donc, je pense aussi que si je quitte la série et que le Kenya reste dans la série, elle sera la fin de la série. »

Leakes a ensuite précisé qu’elle était apparue dans tous les épisodes pour lesquels elle s’était inscrite. Andy Cohen a également nié que Leakes ait été supprimé de la série.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.