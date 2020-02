Neneh Cherry a trouvé l’attention masculine “ écrasante ”

2020-02-02 11:30:05

La star de la musique Neneh Cherry a admis qu’elle avait l’habitude de trouver l’attention des admirateurs masculins comme “écrasante et embarrassante”.

La chanteuse de 55 ans se souvient encore très bien de la soif d’attention des garçons pendant son adolescence – mais elle a vite fini par détester être le centre de leur attention.

Elle a partagé: “C’est une période vraiment difficile, n’est-ce pas?

“Parce que vous arrivez à un âge où vous commencez à ressentir tous ces sentiments, non? Vous en avez presque envie. Mais en même temps, l’attention que vous attirez sur vous-même est un peu écrasante et embarrassante.

“Vous passez de penser que vous êtes un adulte à se sentir neuf et demi en un instant.”

Neneh évoque ses difficultés d’adolescence dans sa chanson “ Kisses On The Wind ”, qui raconte l’histoire d’une jeune fille qui est sur le point de devenir une femme.

Et la star du palmarès – qui vivait à New York pendant son adolescence – a également expliqué que la chanson était en partie inspirée par l’observation d’autres filles de son quartier.

Neneh – qui est mariée au producteur Cameron McVey – a déclaré à la BBC: “C’étaient des jeunes femmes qui m’ont fasciné, ou très émerveillées, qui semblaient très bien se tenir et très belles – mais aussi très vulnérables et assez fragile.”

“ Kisses on the Wind ” est apparu sur le premier album de Neneh, “ Raw Like Sushi ”, sorti en 1989.

Et la star de la musique a révélé qu’elle a toujours voulu “écrire des chansons qui signifient quelque chose”.

Réfléchissant à ses propres ambitions créatives, Neneh a expliqué: “Je suppose que j’ai toujours voulu écrire des chansons qui signifient quelque chose – mais en même temps, je ne dirais pas que j’écris directement des paroles politiques. Elles finissent toujours par être humaines.”

