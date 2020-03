Netflix acquiert plus de films à la lumière du coronavirus; Les «tourtereaux» d’Issa Rae et Kumail Nanjiani sont les derniers

Netflix accumule des films qui seront ajoutés au service de streaming. Les studios s’associent à Netflix après la fermeture des cinémas du pays au milieu de la pandémie de coronavirus. Le dernier film à être ajouté est le film d’action-comédie avec Issa Rae et Kumail Nanjiani, Lovebirds.

«Lovebirds» sur Netflix

Lovebirds est un film de comédie entourant la romance d’une femme noire et d’un homme du Moyen-Orient qui se retrouvent au milieu d’un mystère de meurtre. Rae a déclaré à Entertainment Weekly qu’elle était ravie de participer au film et de représenter le multiculturalisme.

«Initialement, ils ont été écrits pour les blancs, ce qui, en termes de complot, aurait été une histoire différente. Ce n’est pas une histoire de race mais nous voulions reconnaître notre race et le fait que nous soyons un couple interracial. “

Rae a ensuite parlé de l’importance de la représentation dans son entretien avec Variety.

“Chaque fois qu’il y a une romance interraciale, on a l’impression qu’elle est centrée sur la blancheur, et ce n’est pas nécessaire”, a-t-elle déclaré. “Juste pour que vous le sachiez, il y a des gens qui ne procréent pas avec seulement des blancs.”

Le film était prévu pour une sortie le 3 avril mais a été reporté en raison de la fermeture des cinémas pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. La date limite a annoncé la sortie du film sur Netflix.

La date de sortie du streaming n’a pas encore été publiée, mais elle serait disponible sur les marchés mondiaux.

Le film devait être présenté en première au SXSW à Austin, Texas avant une sortie nationale, mais le festival a été annulé le 6 mars. Avant l’annulation du festival, le casting et le réalisateur de Lovebirds ont décidé de ne pas y assister par soucis de sécurité selon un rapport exclusif de Variety.

Ce ne serait pas la première fois qu’un grand studio de cinéma conclurait des accords de streaming avec Netflix. Paramount, le studio derrière Lovebirds, avait des partenariats Netflix pour The Cloverfield Paradox en 2018. Netflix a également géré la sortie internationale d’Annihilation et Isn’t It Romantic de Paramount.

Y a-t-il d’autres films à sortir sur les services de streaming à la lumière du coronavirus?

Il existe maintenant un certain nombre de sorties en salles qui ne seront pas disponibles sur les plateformes de streaming. Certains films étaient déjà sortis avant la fermeture du théâtre et d’autres devaient sortir à des dates ultérieures. Les films qui seront désormais disponibles pour le visionnement à domicile incluent Sonic the Hedgehog, The Invisible Man, Onward, I Still Believe, Bloodshot, The Hunt, Emma, ​​Birds of Prey et The Way Back.

Deadline a indiqué que les studios de cinéma pensaient que les sorties à domicile étaient une opportunité pour de puissants revenus et le moyen le plus rapide de gagner de l’argent dans le climat actuel. Il sera considéré comme une sorte d’expérience et pourrait potentiellement changer la trajectoire des sorties théâtrales à l’avenir.

Avant le problème des coronavirus, des films étaient déjà disponibles à l’achat sur des services comme On-Demand des semaines après une sortie en salle. Les studios continueront à utiliser ces services pendant que la situation est surveillée.