Netflix offre des détails et une date de sortie pour l’épisode bonus Tiger King

Les fans du blockbuster de Netflix “Tiger King” Les docuseries qui s’attendaient à un autre épisode complet de la saga du vrai crime fou quand elle a été taquinée, un huitième épisode allait arriver, pourraient être un peu déçus qu’il s’agisse en fait plus d’un après-spectacle que d’un véritable épisode.

Hébergé par Joel McHale, qui s’est déshabillé avec son équipement Joe Exotic le plus sexy (?) pour aider à promouvoir la spéciale, le streamer promet des interviews avec le casting au lendemain de la série. La plupart d’entre eux ont déjà fait le tour de tous les talk-shows, y compris Joe Exotic lui-même de la prison, nous nous attendons donc à une maison assez remplie.

Par full house, bien sûr, nous voulons dire que nous imaginons que tout cela se fera par vidéoconférence ou Zoom ou quelque chose. Après tout, il y a toujours une pandémie.

The Tiger King and I – un Tiger King after show animé par Joel McHale et mettant en vedette de toutes nouvelles interviews avec John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman et Jeff et Lauren Lowe – sera présenté en première le 12 avril. twitter.com/8fbbNdaiDA

Bien que Netflix n’ait pas proposé une liste complète des participants, Joel a fait ressortir les noms “Jeff et Lauren Lowe, Saff, Erik Cowie, John Finlay, John Reinke et Rick Kirkham.” Joe pourrait-il être un invité surprise, ou cela se passera-t-il réellement sans lui?

Une personne que nous savons ne sera pas impliquée est Carole Baskin – parce qu’elle l’a dit – qui, bien qu’elle soit la cible du complot de meurtre pour compte rendu qui a mis Joe en prison, est devenu le méchant d’Internet du morceau pour le mystère non résolu de son premier mari disparu. Il y avait des spéculations dans les docuseries qu’elle l’avait tué et nourri à ses tigres.

Carole maintient son innocence, alors même que les enquêteurs ont rouvert l’affaire dans l’espoir que la popularité de “Tiger King” incitera de nouvelles preuves, informations ou témoins à se manifester.

Jeff Lowe a annoncé la nouvelle du nouvel épisode la semaine dernière, avant même que Netflix ne le fasse, avec une vidéo Cameo pour Justin Turner des Dodgers et son épouse Kourtney. Elle avait parlé de la série sur son podcast, et tout en plaisantant dans sa vidéo de réponse, Jeff a laissé tomber qu’il était prêt à filmer à nouveau le lendemain pour un épisode diffusé “la semaine prochaine”.

Eh bien, la semaine prochaine est maintenant ce week-end, avec “The Tiger King and I” sur le service de streaming le samedi 12 avril. Cela donne à tous ceux qui n’ont pas encore vu “Tiger King” quelques jours pour le traverser le temps d’être prêt.

De plus, cela vous aidera vraiment à comprendre tous ces mèmes qui obstruent sûrement vos pages de médias sociaux.

