Netflix’s ‘The Haunting of Hill House’ a terminé le tournage de la saison 2 – ‘The Haunting of Bly Manor’

Bonne nouvelle pour les fans d’horreur et les passionnés de Victoria Pedretti. La série originale révolutionnaire de Netflix revient et la première de la deuxième saison est plus proche que jamais. Certains rapportent que le studio a déjà terminé la production de ces nouveaux épisodes. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur The Haunting of Hill House saison 2.

Une vue générale de l’atmosphère de l’après-soirée pour la première de “The Haunting Of Hill House” de Netflix | Alberto E. Rodriguez / .

Netflix a renouvelé «The Haunting of Hill House» pour la saison 2

Initialement sortie en 2018, cette série d’horreur raconte l’histoire de cinq frères et sœurs qui ont grandi ensemble dans une étrange maison. C’est cette maison qui les relie tous et les attire en tant qu’adultes pour trouver des réponses.

Avec la première saison publiée et disponible pour une frénésie sur Netflix, certains fans se sont demandé quelle était la prochaine étape pour cette série d’horreur. Heureusement, le studio l’a renouvelé pour une saison 2 et après des mois de production, le casting et l’équipe ont terminé le tournage de nouveaux épisodes.

Il semblerait que Netflix ait terminé le tournage de la deuxième saison de l’émission

Il n’y a toujours pas de date de première pour The Haunting of Hill House saison 2. Pourtant, Inner Splendor rapporte que la série a terminé le tournage et est maintenant sur la scène de production pour les futurs épisodes. Ces futurs épisodes pourraient être sous un nouveau titre – The Haunting of Bly Manor.

“C’est une conclusion sur The Haunting of Bly Manor. Félicitations aux acteurs et à l’équipe, aux visages familiers et aux nouveaux, et félicitations aux cinéastes qui se sont joints à nous pour s’approprier cette saison », a tweeté Mike Flanagan.

Selon Union Journalism, «la prochaine saison ne se concentrera pas sur la famille Crain qui est apparue dans la première saison, car elle racontera des histoires d’anthologie, semblable à une histoire d’horreur américaine. Alors que The Haunting of Hill House était basé sur le livre de Shirley Jackson de 1959, The Haunting Olof Bly Manor est basé sur The Turn of The Screw, un conte datant de 1898. »

Le Tour de la vis, sur lequel la nouvelle série est basée, raconte l’histoire d’une gouvernante qui s’installe à Bly Manor pour s’occuper de la nièce et du neveu d’un homme après la mort de leurs parents. Heureusement, cette deuxième saison mettra toujours en vedette le casting de la première saison de la série originale de Netflix.

Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Carla Gugino, Paxton Singleton, Michiel Huisman, Victoria Pedretti, Kate Siegel, Mckenna Grace, Oliver Jackson-Cohen et Julian Hilliard assistent à la première de “The Haunting of Hill House” de Netflix | Rachel Murray / . pour Netflix

Le casting d’origine revient pour la deuxième saison de «The Haunting of Hill House»

Bien que cette saison proposera une maison différente et un nouveau conte obsédant, la plupart des acteurs originaux reviennent pour la saison 2. Cela inclut Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas et Kate Siegel.

Une actrice de cette série, Victoria Pedretti, sort des talons de son rôle dans You. Là, elle est apparue comme la dernière obsession amoureuse de Joe devenue Love. Il n’y a pas de mot, cependant, concernant son rôle dans la troisième saison de cette série originale de Netflix.

Certains spéculent que la prochaine saison de The Haunting of Hill House sera diffusée à l’automne 2020. D’ici là, la première saison de cette série d’horreur est disponible en streaming sur Netflix.