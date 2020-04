New Joe Exotic et Carole Baskin Project se déroulent à Investigation Discovery après le succès de «Tiger King» chez Netflix

Vous n’en avez pas assez de Tiger King? Tu es chanceux! Après le succès de la série documentaire à succès de Netflix, Investigation Discovery fait maintenant son propre projet. Le réseau appelle le projet, Investigating the World of Joe Exotic, une sorte de suite du travail de Netflix.

Carole Baskin | Netflix

Le monde du «Tiger King» continue de se développer

Compte tenu de la popularité de Tiger King, il est logique que de plus en plus de projets soient centrés sur Joe Exotic et Carole Baskin.

Avant la sortie de Tiger King, il y avait déjà un projet télévisé scénarisé sur la saga en développement. En novembre 2019, il a été annoncé que Kate McKinnon serait la vedette de la série, adaptée du podcast Joe Exotic, sous le nom de Baskin.

La série provient de Universal Content Productions, ce qui signifie qu’elle serait probablement diffusée sur l’un des réseaux de la famille NBCUniversal ou sur son prochain service de streaming, Peacock.

Bien que les rapports n’aient pas été vérifiés, Jeff Lowe affirme que Tiger King n’a pas non plus été fait sur Netflix. Dans une vidéo Cameo, Lowe a affirmé que Netflix tournait un épisode de plus. Netflix n’a pas commenté les remarques de Lowe. «Netflix ajoute un épisode de plus. Ce sera la semaine prochaine. Ils tournent ici demain », a-t-il déclaré.

Voici ce que nous savons de la série ID

Le réseau, qui l’appelle une suite «définitive», affirme que Investigating the World of Joe Exotic plongera «dans le plus grand mystère du vrai crime aujourd’hui, dirigé par le plus grand personnage du monde: Joe Exotic, lui-même».

Malgré le fait que la série porte le nom d’Exotic, cela aura beaucoup à voir avec le mystère de la disparition du mari de Carole Baskin. Selon la description officielle du projet, il plongera dans un certain nombre de questions: «Est-elle une croisée désintéressée et protectrice des animaux, qui a trouvé une force inimaginable malgré la mystérieuse disparition de son mari? Ou assistons-nous enfin au plan directeur de Carole Baskin? Malgré ses déclarations d’innocence, a-t-elle orchestré la disparition de Don Lewis pour prendre le contrôle de sa fortune, consolider le pouvoir et dévaster ses ennemis? »

Investigation Discovery n’a pas annoncé quand le projet sera diffusé et n’a pas précisé s’il s’agirait d’une série limitée ou d’une émission spéciale d’une heure seulement.

“Les téléspectateurs sont naturellement rivés par le” Tiger King “de Netflix, mais les millions de vrais fans du crime dans le monde en ont voulu plus”, a déclaré Henry Schleiff, président du groupe ID, Travel Channel, American Heroes Channel et Destination America dans un communiqué. «ID est l’endroit idéal pour trouver la suite inévitable de ce drame – mettant en vedette un mari disparu, un tueur à gages et le commerce illégal d’animaux exotiques. Il est temps de laisser le chat sortir du sac et de répondre aux questions persistantes auxquelles les téléspectateurs demandent une réponse. ”

Tiger King est actuellement à la vapeur sur Netflix.