Niall Horan apprécie la «critique» de Sir Elton John

2020-03-13 11:30:05

La pop star Niall Horan a révélé qu’il apprécie la “critique” de Sir Elton John à l’égard de son écriture.

Le chanteur de 26 ans – qui vient de sortir son deuxième album solo, ‘Heartbreak Weather’ – a révélé qu’il s’appuyait parfois sur certains de ses héros musicaux pour obtenir des conseils sur l’écriture de chansons à succès.

S’adressant à la BBC, il a partagé: “Elton John soutient vraiment mon écriture. Il est génial [for] critique constructive ou critique directe. Vous obtenez des commentaires réels.

“Et Don Henley [of The Eagles], Je lui envoie des morceaux et il va absolument, pas de problème, me dire s’il y a quelque chose qui ne va pas avec eux.

“Mais c’est ce dont vous avez besoin. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle je demande de l’aide – parce que je m’attends à une mauvaise réponse. Et si Don Henley a une idée pour améliorer la chanson, je me dis” Eh bien, vous a écrit ‘Hotel California’ donc je vous crois. “”

Plus tôt cette semaine, Niall a admis qu’il était motivé par la “pensée de l’échec”.

Lorsqu’on lui a demandé ce que sa carrière lui avait appris sur les idées de réussite et d’échec, Niall a partagé: “Vous pouvez vous asseoir et vous attarder sur l’idée d’échec, vous pouvez la laisser vraiment vous bouleverser, mais cela va endommager votre composition, ce qui signifie que vous ou vous pouvez l’attraper par la peau du cou!

“Pour cet album, j’ai écrit mes meilleurs trucs, parce que je n’étais pas tous les jours en studio en disant:” Oh, ça va être un désastre. ” La pensée de l’échec me pousse à vouloir me surpasser tout le temps et être aussi grand que possible.

«J’ai passé des examens quand j’étais à l’école et j’entrais et je disais simplement:« Eh bien, j’ai déjà échoué. Y a-t-il beaucoup d’intérêt? Et je suis sorti des examens après 20 minutes. Mais il y a des moments où vous devez vous dire le contraire. “

