Niall Horan Covoiturage Karaoké: Détecteur de mensonges, Réunion à sens unique et plus

Niall Horan a été musicien résident sur “The Late Late Show” toute la semaine, donc il était parfaitement logique qu’il finisse par aider James Corden se met au travail dans les derniers Covoiturage Karaoke.

Il savait même à quoi s’attendre, car dès que James a fait son traditionnel “merci de m’aider à me rendre au travail”, Niall a pris le relais.

“Je suppose que tu veux écouter de la musique?” dit-il, se glissant dans un accent de James Corden brillamment terrible pour ajouter: “Allez, Niall, écoutons de la musique.”

Ce n’est pas la première fois que Niall aide James. En 2015, alors qu’il faisait encore partie de Une direction, le groupe entier a sauté dans la course pour l’un des premiers versements de Corden. Beaucoup de choses ont changé pour les deux hommes tout au long de leur longue amitié, ce qui pourrait expliquer pourquoi James a ressenti le besoin de mettre cette amitié à l’épreuve avec un test de détection de mensonge.

La première chose qu’il a demandée a reçu une grande réaction de la foule lorsque Niall a répondu “oui” à la question de savoir s’il pensait que One Direction se remettrait jamais ensemble. C’est une énorme nouvelle pour les fans de 1D. Et c’est quelque chose que Niall abordera probablement avec une toute nouvelle attitude. Ils pourraient tous le faire.

Plus tôt dans la course, et tout en regardant certains des produits 1D les plus ridicules, comme le dentifrice et la figurine, Niall a parlé de ce que le fait d’être loin du groupe lui a donné et c’est une toute nouvelle perspective.

“Après avoir regardé 1D de l’extérieur maintenant, j’ai pu voir sa taille”, a-t-il déclaré. “Parce que lorsque vous êtes dans le groupe, votre travail devient juste un peu normal, comme si vous étiez dans une petite bulle et que vous ne voyez pas à quoi il ressemble de l’extérieur.”

“C’est seulement en regardant en arrière maintenant que je me rends compte de notre chance”, a-t-il poursuivi. “Il n’y avait personne dans les stades à l’époque. C’est juste fou.”

En fait, il est devenu un peu émotif lors d’un petit exercice idiot où son moi de 26 ans a parlé à son moi de 16 ans via cette poupée 1D, exposant les choses incroyables qui devaient encore arriver dans sa vie. Ce fut un moment doux, les deux hommes s’étonnant de leurs émotions.

Mais tout cet amour fraternel a eu du mal à résister à l’épreuve lorsque des vérités dures sont apparues. Lorsqu’on lui a demandé de jouer son émission de fin de soirée préférée, Niall a essayé de mentir que c’était James, mais le détecteur n’accepte aucun mensonge. La vraie réponse? “Désolé mec, c’est ‘SNL.’ “La vie de New York” et tout ça. “

Ce n’était rien comparé à la réponse encore plus brutale de James. D’abord, il a avoué qu’il n’aimait pas les cheveux plus foncés de Niall, mais ensuite on lui a demandé quelle chanson il préférait: “Slow Hands” de Niall Horan ou Harry Styles ‘ “Signe des temps.”

Bien qu’il ait mis longtemps à répondre, à son crédit, James n’a pas essayé de mentir. “Je pense que ‘Sing of the Times’ est une meilleure chanson”, a-t-il finalement avoué. Mais ce n’était pas que de mauvaises nouvelles, car le détecteur a également confirmé que Niall était son membre préféré de 1D, alors prenez ça Harry!

Le moment le plus drôle de toute la vidéo est facilement venu lorsque James a décidé qu’il était temps pour Niall de faire face à l’une de ses plus grandes peurs, qui est inexplicablement liée aux pigeons.

“J’apprécie une bonne promenade dans le parc, mais si des pigeons entrent dedans – je pense qu’ils sont horribles”, a déclaré Niall. “Je n’aime pas le fait qu’ils n’aient pas peur de nous.”

Eh bien, quelle meilleure façon de gérer cela que de ne pas avoir un, pas deux, mais trois pigeons sur votre corps. Niall était visiblement mal à l’aise, admettant qu’il tremblait. “C’est le pire jour de ma vie et c’est grâce à James Corden”, a-t-il déclaré.

L’histoire la plus mignonne à sortir de tout cela, cependant, devait être la manière absolument adorable Kim Kardashian a expliqué qui il était à sa fille Nord quand les deux ont couru vers lui dans les coulisses d’un Ariana Grande concert.

“C’est Niall, c’est le gars qui chante avec votre brosse à dents”, a déclaré Kim à North, selon Niall. Cette marchandise One Direction sauve toujours les dents de la gingivite une chanson à la fois!

Regardez la vidéo complète ci-dessus pour voir ce que Niall pense vraiment Simon Cowell, et l’adresse e-mail absolument digne qu’il avait l’habitude d’avoir – et effectivement utilisée quand il a auditionné pour “Le facteur X.”

“Comment m’ont-ils même pris au sérieux?” Il a demandé.

“Comment quelqu’un vous a-t-il pris au sérieux avec ça comme un e-mail?” Répliqua James.

