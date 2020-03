Niall Horan était désolé pour Justin Bieber

2020-03-11 17:30:05

La star de la pop, Niall Horan, en tête du classement, a admis qu’il se sentait “désolé” pour Justin Bieber.

La pop star de 26 ans se sent chanceuse d’avoir pu partager le fardeau de la renommée avec ses camarades de One Direction – Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik et Harry Styles – lorsqu’ils ont fait leur apparition sur la scène musicale, et cela signifiait, contrairement à Justin, qu’ils pouvaient exister dans leur propre “petite bulle”.

Interrogé sur ses expériences de grandir aux yeux du public, Niall a partagé: “Pour être honnête, nous nous sommes rencontrés. Je ne pense pas que les gens réalisent le pouvoir de cela en fait parce que vous voyez des stars solo et des gens qui ont lutté avec des choses comme cela et je peux me rapporter à certains d’entre eux.

“J’ai regardé les nouvelles docuseries de Justin Bieber – je connais le gars que je connais assez bien – et comment cela l’a affecté, les gens ne se rendaient pas compte de la pression qu’il subissait et je peux comprendre à 100%.”

Niall a expliqué que One Direction – qui était en pause depuis 2016 – était quelque peu isolé des exigences de la gloire parce que les pressions étaient partagées entre eux.

Il a déclaré au magazine Glamour UK: “Nous avons toujours eu de la chance de pouvoir partager l’expérience avec nous. Et je me suis toujours senti désolé pour Justin à cet égard.

“Je pense que nous avons été les plus chanceux. Nous venions tous d’horizons simples, nous avions cela en commun et cela nous a aidés en cours de route. Quand tout se passait autour de nous, nous étions juste dans notre petite bulle à discuter à quel point c’est fou et comment nous ne pouvions pas croire où nous étions tout le temps.

“Nous ne nous sommes jamais vraiment vus comme ces grandes célébrités. Nous étions juste dans ce petit bocal à poissons en train de passer un bon moment et toute la folie se passait autour de nous.”

Mots clés: Niall Horan, Justin Bieber, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik, One Direction

