Niall Horan fait l’éloge de One Direction

Niall Horan dit que lui et Harry Styles n’ont jamais lutté dans One Direction et qu’ils ont adoré chaque minute de leur temps dans le groupe.

Alors que Zayn Malik – qui a quitté 1D en 2014 – et Liam Payne ont déjà parlé de trouver la vie difficile dans le groupe, Niall a insisté sur le fait que lui et Harry sont des “personnages joyeux et pétillants” similaires, qui ont aimé chaque minute de leur temps dans le boys band.

Niall a déclaré à RTÉ Entertainment: “Certaines personnes gèrent les choses différemment. Harry et moi avons passé un bon moment dans le groupe, mais j’ai entendu certains des garçons dire qu’ils avaient du mal mentalement mais c’est la vie. J’ai toujours été heureux aller personne de type chanceux.

“L’expression” heureux d’être n’importe où “est moi. Harry est le même personnage pétillant.”

Niall est toujours proche de Harry et de son coéquipier Louis Tomlinson, mais a admis qu’il ne voyait pas autant de Liam qu’avant, car leurs horaires se heurtent souvent.

Il a dit: “Moi et Harry avons un goût similaire pour la musique et des amis similaires. Nous vivons dans la rue l’un de l’autre à Londres et LA et nous sommes allés à un concert des Eagles à Londres l’été dernier.

“Louis, je verrais un peu quand il est à Los Angeles et à Londres. Liam pareil, dans les deux sens, mais à cause des horaires, nous ne nous voyons pas autant que nous le voudrions et c’est quelque chose dont nous devons parler aussi.”

Niall – qui sortira son deuxième album solo ‘Heartbreak Weather’ en mars – a également insisté sur le fait qu’il avait beaucoup grandi depuis son temps en 1D et qu’il avait désormais plus confiance.

Il a dit: “J’avais 19 ans dans une direction. Vous êtes penaud comme il est à cet âge et l’écart entre alors et maintenant est de six ou sept ans. Vous êtes une personne différente. En cours de route, j’ai mûri. . ”

