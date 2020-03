Niall Horan: Il n’y a pas de mauvais sang entre moi et Zayn Malik

2020-03-11 07:30:05

Niall Horan insiste sur le fait qu’il n’y a “pas de mauvais sang” entre lui et Zayn Malik, après avoir récemment confirmé qu’ils n’étaient plus amis.

Le hitmaker de “ Slow Hands ” a déclaré plus tôt cette semaine qu’il ne restait pas en contact avec son ancien compagnon de groupe One Direction suite à une “rupture” du couple il y a quelques années, après que Zayn ait quitté le groupe en 2015.

Et maintenant, Niall a doublé en affirmant que Zayn, 27 ans, est “difficile à garder en contact”, mais a insisté sur le fait qu’il soutiendra toujours ses sorties musicales, car il n’y a pas de drame entre eux.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun, il a déclaré: “Il est assez difficile à garder en contact avec lui. Il vous le dira probablement lui-même, pour être juste. Je ne lui parle pas beaucoup.

“Je veux dire, s’il a quelque chose qui sort ou quelque chose je vais lui envoyer un texto. Il ne répondra peut-être pas mais je lui crierai, mais je ne sais pas … Après le groupe, il est parti pour ses raisons puis il ne nous a jamais vraiment parlé beaucoup après.

“Je n’ai pas de mauvais sang avec lui mais certaines choses ont une durée de vie. Je ne sais pas. Nous verrons ce qui se passera. Peut-être qu’un jour nous pourrons nous réunir à nouveau à un moment donné, mais pas maintenant.”

Les commentaires de Niall surviennent après qu’il a balayé l’idée d’une réconciliation, disant qu’il ne considérerait pas Zayn comme quelqu’un avec qui il est “ami”.

Il a expliqué: “Depuis que je le connais, Zayn a été l’homme le plus difficile à rester en contact. Puis nous avons eu une chute il y a quelques années et, pour être honnête, c’est juste la dynamique: vous avez des gens que vous êtes des amis et des gens avec qui vous n’êtes pas. ”

One Direction a été interrompu fin 2015 quelques mois seulement après le départ de Zayn, et Niall a récemment déclaré qu’il restait en contact avec ses autres camarades de groupe, Harry Styles, Louis Tomlinson et Liam Payne.

Niall, 26 ans, reste particulièrement en contact avec Louis et Liam, car il veut souvent savoir comment leurs enfants – Freddie Reign Tomlinson, quatre ans, et Bear Gray Payne, deux, respectivement – s’en sortent.

Il a ajouté: “Nous ne nous voyons pas autant que nous le souhaiterions, mais nous essayons. Je parle beaucoup à Louis. Ce sont les gars avec les enfants avec lesquels vous essayez de rester en contact surtout, juste pour voir comment ils sont. “

