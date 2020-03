Niall Horan interdit à Lewis Capaldi de l’emmener le soir

2020-03-11 09:30:05

Niall Horan a interdit à Lewis Capaldi de l’emmener le soir, après avoir été “induit en erreur” après les BRIT Awards le mois dernier.

Le chanteur de 26 ans a été aperçu en train de profiter d’une soirée avec le hitmaker “ Someone You Loved ” après la cérémonie de remise de prix fastueuse le mois dernier, mais a accusé Lewis d’avoir une mauvaise influence sur lui.

Il a dit: “Je me suis égaré cette nuit-là. Je me disais:” Je ne sors pas, j’ai des répétitions demain “.

“Lentement mais sûrement, Lewis était de retour, me tendant des bouteilles de bière et me disant:” Vous sortez! J’ai fini par rester dehors toute la nuit.

“Il bourdonnait parce qu’il venait de nettoyer les Britanniques et c’était tout simplement incroyable compte tenu de son parcours au cours des 18 derniers mois.

“Nous essayons de passer un bon moment et d’en profiter au maximum, car on ne sait jamais quand ça va s’arrêter.”

Niall devrait partir en tournée avec Lewis, 23 ans, le mois prochain et a insisté sur le fait qu’il ne permettrait pas au chanteur écossais d’encourager tout mauvais comportement.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun, il a ajouté: “Cela va être un verrouillage complet, sinon nous ne pourrons pas jouer.

«Je dois être sur scène pendant une heure et demie tous les soirs et je ne me suis pas facilité la tâche avec les chansons. Elles sont toutes en tonalité haute.

“Il n’y a aucun moyen que je serais d’un bon rapport qualité / prix si nous allions sur le fouet tout le temps. Donc, nous obtenons des nuits à l’écart maintenant.”

Le chanteur de “ This Town ” avait précédemment confirmé que Lewis et lui atténueraient leur façon de faire la fête en tournée, après que Lewis ait dû annuler une série de spectacles britanniques pour éviter d’endommager ses cordes vocales en novembre.

Niall a expliqué: “Donc, l’idée que nous détruisions l’endroit et essayions ensuite de jouer pendant deux heures chaque nuit n’est probablement pas aussi réalisable que cela puisse paraître.

“Ça va être difficile de ne pas faire ce que nous voulons faire, mais nous choisirons nos jours, allons boire quelques bières et rions. Nous rions toujours, de toute façon.

“C’est un homme très drôle. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.”

