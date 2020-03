Niall Horan: Je suis un mauvais communicateur dans les relations

2020-03-17 15:30:07

La pop star Niall Horan a admis être un “mauvais communicateur dans les relations”.

Niall Horan est un “mauvais communicateur dans les relations”.

La pop star de 26 ans a admis qu’il adore l’écriture de chansons parce qu’il a du mal à être franc avec ses émotions dans sa vie quotidienne.

Niall – qui sortait avec Hailee Steinfeld – a partagé: “Je suis un mauvais communicateur dans les relations. J’ai du mal à parler des choses.

“Je n’aime pas laisser les choses s’accumuler en moi et l’écriture de chansons aide à le sortir, mais cela peut arriver trop tard.”

Malgré sa renommée et son succès, Niall a toujours les “mêmes défauts que tout le monde”.

Le chanteur a déclaré au magazine FAULT: “Je suis mauvais à être une célébrité probablement parce que je n’aime pas me considérer comme une célébrité. Je suis un gars normal avec les mêmes défauts que tout le monde!”

Niall a toujours essayé de garder le contrôle de sa propre carrière et a insisté sur le fait qu’il ne se livrait pas à des “taureaux ** t”.

La star en tête du classement – qui a sorti son deuxième album solo, ‘Heartbreak Weather’, plus tôt ce mois-ci – a déclaré: “Je n’ai jamais laissé les gens tirer la laine sur mes yeux, je ne prends pas de taureaux.

“Je n’ai jamais sorti quelque chose que si je pensais que c’était moi ou que je faisais des séances photo qui me ressemblaient. J’ai juste essayé de faire grandir l’artiste en moi parce que d’abord je suis un auteur-compositeur de bout en bout.

“Je n’ai pas laissé les gens me tirer dans n’importe quelle direction, ils savent que je ne lâcherai rien si je n’aime pas.”

Pendant ce temps, Niall a récemment admis qu’il espérait toujours être en tournée à 70 ans.

Le chanteur a rejoint One Direction en 2010 et a révélé qu’il aimerait jouer des concerts de stade dans les années 70, comme ses mentors Sir Elton John et Don Henley.

Il a dit: “J’adorerais absolument être là si les gens m’ont avec moi. C’est ce que vous voulez.

“Vous vous efforcez d’obtenir un statut légendaire et si vous l’obtenez, vous l’obtenez, et si vous ne le faites pas, eh bien au moins vous avez essayé.”

Mots clés: Niall Horan, One Direction, Elton John, Don Henley

Retour au flux

.