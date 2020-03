Niall Horan s’ouvre sur leurs pires et meilleures chansons

One Direction a bien couru. Peut-être qu’ils n’étaient pas aussi vénérés que les Beatles ou Pink Floyd. Cependant, ils connaissaient leur chemin autour d’un bon crochet pop amusant.

Malgré cela, Niall Horan n’a pas de bons souvenirs de toutes les chansons de One Direction. Dans une interview, il a parlé de sa chanson One Direction la moins préférée, “Nah Nah Nah”. Il a également discuté des chansons One Direction qu’il aime le plus.

Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan et Harry Style lors d’une séance de dédicaces pour Où nous sommes | Karwai Tang / WireImage

La pire chanson de One Direction?

«Na Na Na» est une chanson power-pop / pop-rock sur une relation. C’est chanté avec un enthousiasme contagieux. Mis à part quelques épanouissements électroniques, c’est une chanson très standard de One Direction – musicalement parlant.

Les paroles de la chanson sont beaucoup plus simples que la plupart des chansons One Direction. Le refrain du morceau est “On est comme na, na, na / Ensuite on est comme ouais, ouais, ouais / Toujours comme na, na, na / Ensuite on est comme ouais, ouais, ouais.” Pour certains, ces paroles sont ridicules. Pour les autres, ils sont légers et amusants. Horan pourrait bien tomber dans la première catégorie.

Rob Copsey a demandé à Horan quelle chanson était la pire du catalogue One Direction. Horan a répondu «Na Na Na du premier album. Il y en a quelques-uns de ce premier album qui hurlent. Mais il est toujours arrivé au numéro 1!

“Na Na Na”, la chanson préférée de Niall Horan de son ancien groupe One Direction

Quand Horan a dit “ça irait jusqu’au numéro 1”, il faisait référence au premier album de One Direction, Up All Night, qui a atteint la première place du Billboard 200. Il ne parlait certainement pas de “Na Na Na”. “Na Na Na” languit dans l’obscurité comme un morceau bonus – et pas particulièrement célèbre à ce sujet. Horan pourrait bien être heureux que peu de gens connaissent la chanson.

Tout le monde n’est pas d’accord

L’opinion de Horan n’est pas universelle. D’autres critiques ont des opinions différentes sur la chanson de One Direction qui est la pire. Daniel Taroy de Seventeen a classé les 91 chansons de One Direction, mettant «Taken» au bas de la liste.

Taroy a critiqué «Taken» pour ses paroles maladroites et sa mélodie oubliable. “Na Na Na” n’est qu’à trois endroits du bas de la liste. Taroy a estimé que «Na Na Na» avait des paroles idiotes, ce que même de nombreux réalisateurs concéderaient.

Les chansons préférées de Niall Horan One Direction

“Stockholm Syndrome” de One Direction, l’une des chansons préférées de Niall Horan par son ancien groupe

Horan a également discuté de ses chansons préférées de son ancien groupe. Il aime «une chanson d’amour appelée« Stockholm Syndrome ». Un morceau appelé« Girl Almighty »ainsi…« Drag Me Down »est aussi un excellent morceau. Aussi «Walking In The Wind» et «What A Feeling». »

Il est un grand fan des deux derniers albums de One Direction: Four and Midnight Memories. Il pense que les deux albums sont “géniaux”. Ces deux albums présentent des chansons préférées des fans comme «Perfect» et «Night Changes». Certains anciens membres de groupes de garçons ont tendance à dégrader les groupes de garçons parce qu’ils ne font pas du «vrai art». Horan, en revanche, a beaucoup d’affection pour la musique de son ancien groupe.

