Niall Horan trouve étrange de voir des fans filmer des concerts sur leurs téléphones

2020-03-13 13:30:06

La star de la pop Niall Horan admet qu’il souhaite que les fans ne filment pas de concerts sur leurs téléphones car cela peut être “un peu bizarre”.

Niall Horan souhaite que les fans ne filment pas ses concerts sur leurs téléphones.

Le chanteur de 26 ans – qui a fait le tour du monde avec One Direction et en tant qu’artiste solo – comprend pourquoi les fans veulent capturer des moments spéciaux sur film, mais il a du mal à jouer pour une mer de caméras.

Apparaissant sur “This Morning” d’ITV, Niall a expliqué: “Je le comprends du point de vue d’un fan. Vous allez à leur concert, c’est votre façon de vous en souvenir.

“Mais quand vous êtes sur scène et que vous regardez une mer de téléphones, c’est un peu étrange.”

Niall a également défendu son ancien coéquipier Harry Styles pour ses choix de mode audacieux, et a insisté sur le fait que son copain “ne se soucie pas” de ce que les gens pensent.

Il a dit: “C’est un jeune homme très à la mode – et il s’en fiche, ce qui est génial!”

La pop star – qui vient de sortir son nouvel album ‘Heartbreak Weather’ – a également donné son avis sur les personnes portant des “pantalons” deux jours de suite.

Il rit: “Je préfère aller au commando. C’est juste sale, au moins? Parfois, je porte trois paires de boxers par jour. Une grosse douche!”

De plus, Niall a confirmé qu’il serait prêt à réunir One Direction si l’occasion se présentait et que le reste du boyband ‘Story of My Life’ voulait se remettre ensemble.

Il a taquiné: “Si quelqu’un vient appeler, ouais!”

Malgré cela, Niall a récemment admis qu’il devenait “plus à l’aise” en tant qu’artiste solo.

Il a expliqué: “J’étais excité par le premier. Mais maintenant que j’ai vécu avec ma nouvelle vie solo pendant un petit moment, je me sens plus à l’aise et je me sens plus en confiance quand je rentre dans un studio.

“J’ai l’impression d’avoir écrit personnellement – je veux dire, tout pourrait aller de l’avant et ce pourrait être la fin du jeu – mais j’ai l’impression d’avoir écrit mes meilleurs trucs.”

Mots clés: Niall Horan, One Direction

Retour au flux

.