Nick Cannon se penche sur Gabrielle Union, Terry Crews et Toxic Work Culture

Qui aurait cru que America’s Got Talent de NBC serait impliqué dans une controverse interne après des années passées à proposer de bons divertissements familiaux chaque été? C’est la preuve que tous les environnements de travail ne sont pas parfaits, même si l’on peut soutenir que cela échappe parfois au contrôle de personnes comme Simon Cowell.

Lorsque Gabrielle Union et Julianne Hough ont brusquement quitté la table des juges la saison dernière, Union est sortie et a affirmé qu’il y avait un environnement de travail toxique dans les coulisses. Une partie de cela impliquait des blagues racistes et dégradait l’apparence des femmes au-delà des caméras.

C’est depuis devenu une bataille qu’ils ont dit-elle-dit dans la presse. Plus récemment, Terry Crews a commenté ce qu’il a vécu. Les fans ont été déçus par le caractère dédaigneux des commentaires de Crews.

Après quelques allers-retours, l’ancien animateur Nick Cannon a fait de sérieuses déclarations qui pourraient l’empêcher de revenir au spectacle.

Est-ce que Terry Crews nie la culture toxique de “America’s Got Talent”?

Récemment, Crews a parlé d’Union en disant que l’émission avait de sérieux problèmes dans le département de production. Crews s’est levé pour le spectacle et a déclaré qu’il n’avait jamais rien vécu de raciste, appelant ainsi la série de talents la plus diversifiée sur laquelle il ait jamais travaillé.

En réponse aux déclarations d’Union concernant la «culture toxique» d’America’s Got Talent, Crews a défendu les émissions de NBC. “Tout d’abord, je ne peux pas parler de sexisme parce que je ne suis pas une femme, mais je peux parler au nom de tout commentaire raciste”, a déclaré Crews. “Ce n’a jamais été mon expérience sur‘ America’s Got Talent. ’En fait, c’était l’endroit le plus diversifié que j’aie jamais connu au cours de mes 20 années de divertissement.”

Apparemment, en réponse à cette déclaration, Union a consulté Twitter le lendemain, en tweetant: «Quelqu’un pourrait-il demander ce qu’il advient de tout ce dont les gens de la diversité parlent DERRIÈRE LES SCÈNES? Genre, légitime… où diable est toute cette diversité dans la production si homie? Dans les rangs décisionnels qui contrôlent le sort de la diversité devant la caméra? »

Elle a ajouté dans un tweet séparé: “Pourquoi quelqu’un se lève joyeusement à la télévision et dit des mensonges que personne ne conteste … Mais nous le savons déjà.”

L’ancien joueur devenu acteur de la NFL a doublé son opinion après avoir reçu les critiques des fans. Il a dit: «Il n’y a qu’une seule femme, une seule terre, je dois plaire. Son nom est Rebecca. Pas ma mère, ma sœur, mes filles ou mes collègues. Je laisserai leurs maris / copains / partenaires s’occuper d’eux. Rebecca me donne des AILES. “

Crews s’est depuis excusé pour sa prise.

@itsgabrielleu Vous êtes un modèle pour toute la communauté noire et Dans mon désir d’être neutre professionnellement en tant que collègue, j’aurais au moins compris que vous aviez juste besoin de mon soutien.

Cordialement, Terry Crews

– terry crews (@terrycrews) 31 janvier 2020

Les commentaires de Nick Cannon sont très révélateurs de son passage sur «America’s Got Talent»

Nick Cannon | Gabriel Olsen / .

Cannon, un ancien animateur d’America’s Got Talent qui a travaillé sur la série pendant sept saisons, a récemment pesé sur la débâcle. Dans une interview avec VladTV, Cannon a soutenu Union sans poser de questions.

«Gabby est ma fille. Je suis resté fermement avec elle et je soutiens tout ce dont elle a besoin », a-t-il déclaré. “Quoi qu’elle ait dit, si ça arrivait, je me balance avec toi. Allons-y.”

Cannon a également confirmé la nature de la culture du travail dans l’émission. “Ce sont des événements révélateurs qui se sont produits qui ont vraiment mis en lumière certaines insensibilités culturelles, en fin de compte, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne la façon dont le spectacle est produit”, a-t-il déclaré.

Cannon a ensuite qualifié les problèmes d’America’s Got Talent de «problème institutionnel» propre à Fremantle – la société qui produit l’émission.

“Fremantle (est) basée au Royaume-Uni et beaucoup de leurs producteurs ne comprennent pas les sensibilités culturelles de la culture américaine. Et puis … vous avez un réseau comme NBC qui ne s’inquiète vraiment que du dollar à la fin de la journée. Tout ce qu’ils veulent voir, c’est ce produit final. Ils se moquent de savoir comment vous y êtes arrivé », a-t-il dit. “Donc, quand quelqu’un comme Gabby, qui est bien éduqué, qui connaît bien son esprit, dit:” Oh, ce n’est pas bien, cela ne devrait pas se produire “, alors les gens se disent:” Maintenant, elle est en colère . Maintenant, elle est un fauteur de troubles. “Non. Elle souligne des choses qui sont de vrais problèmes qui doivent être corrigés.”

Quant à savoir si Cannon pense que Crews a tort, ce n’est pas le cas. La position de Cannon est Crews, qui héberge America’s Got Talent depuis 2019, est simplement fidèle à son employeur.

«Nous sommes enthousiasmés par l’occupation. Nous sommes ravis de travailler pour l’homme et nous allons défendre l’homme parce qu’il m’a donné un emploi. Et «je n’ai rien vu» devient la chose. Peu importe ce que vous avez vu », a-t-il déclaré.

Nick Cannon et Gabrielle Union ont soutenu Terry Crews dans le passé

Crews, un partisan du mouvement #MeToo, a partagé son histoire en 2017 d’être tâtonné par un agent de talent hollywoodien. La star de Brooklyn Nine-Nine a réglé son procès avec Adam Venit en 2018.

Union se tenait également derrière Crews et croyait à ses allégations, même si elle ne les avait pas expérimentées de première main. Elle est allée sur Twitter pour soutenir les équipages.

… Certaines personnes ne l’obtiendront jamais, mais pas par manque d’informations ou de comptes de première main, mais en raison de leur ignorance volontaire et de leur peur de se voir quelque part dans le compte #MeToo https://t.co/iVM1C8Lz6p

– Gabrielle Union (@itsgabrielleu) 29 juin 2018

Cannon a également soutenu Crews pendant sa période de vulnérabilité.

«Je me tenais fermement à ses côtés lorsque mon ancien agent l’a abordé et les gens ont pensé que c’était drôle. Nous avons tous pensé que c’était drôle, parce que la situation était si difficile à croire que parfois cela peut sembler drôle », a déclaré Cannon dans l’interview de VladTV. “Mais l’idée était que cela n’avait pas d’importance si c’était drôle. Nous vous avons soutenu parce que vous avez dit que c’était un problème. Nous n’avons pas vu Adam Venit saisir vos organes génitaux, mais vous avez dit que cela s’était passé, alors nous avons basculé avec vous. »