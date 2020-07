Nick Cordero est mort à 41 ans après la bataille de Covid-19

2020-07-06 12:30:06

L’acteur de Broadway, Nick Cordero, est décédé à l’âge de 41 ans, après une bataille de trois mois avec Covid-19.

L’acteur de Broadway, âgé de 41 ans – qui a passé plus de 90 jours à l’hôpital – est décédé dimanche (05.07.20) après avoir souffert de complications du coronavirus.

Sa femme Amanda Kloots a écrit sur Instagram: « Dieu a un autre ange dans le ciel maintenant. Mon mari chéri est décédé ce matin. Il était entouré de sa famille amoureuse, chantant et priant alors qu’il quittait doucement cette terre.

« Je suis incrédule et je souffre partout. Mon cœur est brisé car je ne peux pas imaginer nos vies sans lui. Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tout le monde, aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et aimait être père et mari. Elvis et moi nous manquerons dans tout ce que nous faisons, tous les jours.

« Au docteur extraordinaire de Nick, le Dr David Ng, vous étiez mon médecin positif! Il n’y a pas beaucoup de médecins comme vous. Gentil, intelligent, compatissant, autoritaire et toujours désireux d’écouter mes idées folles ou d’appeler un autre médecin pour moi pour un deuxième opinion. Vous êtes un diamant brut.

« Je ne peux pas commencer à remercier tout le monde assez pour l’effusion d’amour, de soutien et d’aide que nous avons reçus ces 95 derniers jours. Vous n’avez aucune idée de combien vous m’avez remonté le moral à 15h tous les jours alors que le monde chantait la chanson Nicks, Live Your Life. Nous l’avons chanté pour lui aujourd’hui, en lui tenant les mains. Comme je lui ai chanté la dernière phrase, « ils te donneront l’enfer mais ne les allume pas tu tue ta lumière non sans se battre. Vis ta vie », souris-je parce que il s’est définitivement battu. Je t’aimerai pour toujours et toujours mon doux homme. »

Des amis célèbres de la star tragique – qui a perdu 60 livres, développé une pneumonie et subi des dommages aux poumons qu’il avait besoin d’une greffe de poumon double en raison de Covid-19 – ont rendu hommage aux médias sociaux.

Zach Braff – qui avait accueilli Nick, Amanda et leur fils Elvis dans sa maison d’hôtes alors qu’ils cherchaient une nouvelle maison à Los Angeles – a écrit sur Instagram: « Nick Cordero est décédé à 11h40 aujourd’hui avec sa femme et sa mère à ses côtés. . Je n’ai honnêtement jamais connu de personne plus gentille. Mais Covid ne se soucie pas de la pureté de votre âme, ni de la bonté de votre cœur. La dernière chose qu’il m’a envoyée par texto a été de prendre soin de sa femme et de son fils d’un an, Elvis. Je promets au monde qu’ils ne manqueront de rien. Je me sens tellement reconnaissant d’avoir pu faire entrer Nick Cordero dans ma vie. Repose en paix. Repose en puissance. »

Amanda a répondu: « Nous t’aimons ZB, merci mon ami. »

Zach a également tweeté: « Nick Cordero s’est battu aussi dur qu’il a pu pendant 90 jours. Portez un masque. F *** Covid. »

Ariana Grande a écrit: « Je suis tellement triste. Repose en paix Nick. »

Viola Davis a tweeté: « RIP Nick Cordero! Mes condoléances à toi Amanda qui s’est battue et aimée si durement … tellement désolée pour son petit. Mon cœur est avec toi. Mai des vols d’anges. »

Josh Gad a ajouté: Mon cœur est brisé. Je me sens malade. Avec toute la communauté de Broadway et le monde entier, je pleure la perte de l’incroyable Nick Cordero et envoie mon amour et mes prières les plus sincères à @amandakloots Elvis & et à toute la famille. RIP Nick. »

Et Daniel Dae-Kim, qui a reçu un diagnostic de Covid-19 en mars, a écrit: Envoyer des pensées d’amour et de soutien à @amandakloots et à la famille de #NickCordero. Avec la communauté #Broadway déjà aux prises avec les effets économiques du #coronavirus, c’est encore plus navrant. Repose en paix. »

Nick était surtout connu pour son travail dans «Bullets Over Broadway», «Waitress» et «A Bronx Tale the Musical».

