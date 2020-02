Nick et Vanessa Lachey utilisent des ciseaux de papier de roche pour régler leurs arguments

2020-02-12 07:30:04

Nick Lachey et sa femme Vanessa ont ironisé qu’ils règlent leurs disputes avec “du rock, du papier, des ciseaux”.

Le couple est ensemble depuis 2011 et pense que le secret de leur relation réussie est toujours de “parler de leur esprit”.

Elle a dit: “Je ne le laisse pas s’envenimer, il ne le laisse pas s’envenimer. Nous parlons de nos esprits. Parfois, vous devez vous éloigner.”

À quoi il a répondu en plaisantant: “Ne mentez pas, il s’agit de ciseaux en papier de roche.”

Et Vanessa pense que la communication est vraiment importante pour eux deux.

Elle a ajouté: “Je sais que cela semble cliché, mais il n’est pas un lecteur d’esprit. Je suis folle, je passe du chaud au froid, heureuse au triste. Il me dit littéralement:” Je veux être là pour toi, mais je ne Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. J’ai ce qui se passe avec ça, je ressens ça des enfants et je veux ça de toi. Et il dit: «D’accord, travaillons là-dessus.» Sinon, comment est-il censé le savoir? Et vice-versa. ”

Et tandis que Vanessa est très reconnaissante de la renommée et du statut de célébrité du couple, elle admet que cela peut rendre certaines tâches quotidiennes difficiles à réaliser.

Elle a dit à PEOPLE Now: “Ce n’est pas difficile parce que nous sommes très reconnaissants pour notre industrie et ce que nous faisons et je ne veux pas sembler ingrat pour cela. Mais oui, quand vous ajoutez l’élément des enfants et qu’ils ont l’air absolument désagréables. Nous étions à l’aéroport et j’ai commencé à pleurer. J’ai fait face au mur et les larmes ont commencé à couler. Je me suis retourné et je me suis dit: “Nous sommes prêts! Passons par la TSA.” “

Mots clés: Nick Lachey, Vanessa Lachey

