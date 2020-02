Nick Gordon est mort d’une overdose d’héroïne

2020-02-06 22:00:05

Le rapport toxicologique de Nick Gordon a confirmé que sa mort le jour de l’An avait été causée par une surdose d’héroïne.

Nick Gordon est décédé d’une overdose d’héroïne.

L’ancien Nick de Bobbi Kristina Brown a été retrouvé mort le jour du Nouvel An (01.01.20) à l’âge de 30 ans, et il a maintenant été confirmé qu’il était décédé d’une overdose d’héroïne.

Selon un rapport de toxicologie obtenu par TMZ, Nick avait de l’héroïne dans son système au moment de son décès, ainsi que du Narcan, qui est un médicament administré pour prévenir les effets d’une surdose de drogue.

Nick a été hospitalisé pendant sept heures avant de décéder, et son frère Jack Walker Jr. avait précédemment déclaré que Nick était dans un “état d’esprit normal” quelques heures seulement avant sa mort.

Jack a déclaré: “Je lui ai parlé six heures avant son décès.

“Il était dans un état d’esprit normal. Nick allait bien, il était cool, comme tout le monde le serait pour le nouvel an, honnêtement.

«Il m’a appelé au téléphone et je travaillais. J’étais occupé, alors je lui ai dit que j’appellerais quand je serais descendu.

“Ce n’était pas vraiment comme s’il était foiré ou quelque chose comme ça. Il était normal.

«C’est mon frère aîné. Quand les gens me voient, ils voient Nick. Tout ce qu’il m’a appris, je vais le vivre.

“Je vais m’assurer que je le prends et je l’utilise. Et je vais m’assurer que tout ce qu’il voulait que je fasse, je vais le faire.”

Jack s’est précipité à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Altamonte Springs, en Floride, après avoir entendu que Nick avait été emmené inconscient, et il a désespérément essayé de réveiller son frère.

Il a ajouté: “J’ai fait de mon mieux pour réveiller mon frère. Moi, mon père et [Nick’s girlfriend] Laura [Leal] étaient là avec lui.

“Nous essayions aussi fort que possible de réveiller Nick mais, vous savez, c’est comme ça. Le plan de Dieu.

“Nick ne parlait pas du tout. Il ne parlait pas, mais il pouvait m’entendre.”

L’avocat de Nick, Joe Habachy, a confirmé que son client était décédé le mois dernier.

Il a déclaré: “Mon cœur est lourd aujourd’hui après avoir appris que mon client de longue date, Nick Gordon, est décédé à l’âge de trente ans.

“Bien que je ne puisse pas parler des circonstances spécifiques de sa mort, je peux dire que cela a été vraiment navrant d’avoir été témoin de la dévastation totale que la toxicomanie a causé à un groupe de jeunes amis, tous aimés et dotés d’un immense potentiel.

“Malgré tous les défis incroyables auxquels Nick a été confronté au cours des dernières années, je peux honnêtement dire qu’il a travaillé dur pour garder la tête haute et rester sobre et qu’il voulait vraiment une vie heureuse et saine avec sa famille plus que toute autre chose.

“Mon cœur va à la famille et aux amis que Nick laisse derrière lui et à toute autre famille confrontée aux pertes et aux chagrins causés par la drogue.”

