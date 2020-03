Nick Grimshaw déterminé à rester sur Radio 1 pendant la pandémie

2020-03-28 07:30:06

Le DJ de la BBC Radio 1, Nick Grimshaw, a promis de rester en ondes tout au long de la pandémie de coronavirus pour donner à ses auditeurs une certaine “normalité”.

Nick Grimshaw est déterminé à continuer de présenter son émission BBC Radio 1 tout au long de l’épidémie de coronavirus.

Le DJ de 35 ans et ses collègues de la station britannique sont restés sur les ondes alors que la maladie hautement contagieuse – également connue sous le nom de COVID-19 – a balayé la Grande-Bretagne et le reste de l’Europe, faisant des milliers de morts.

Bien que le conseil officiel du gouvernement britannique soit de faire en sorte que le plus de personnes possible restent à la maison et travaillent à domicile si possible, les “radiodiffuseurs qui assurent la radiodiffusion de service public” ont été classés parmi les travailleurs clés et Grimmy insiste sur le fait qu’il est heureux de rester sur les ondes pour essayer de fournir aux auditeurs une certaine normalité au cours de cette période sans précédent.

Il a déclaré: “C’est une période très étrange. Le travail a été vraiment différent.

“C’est un moment comme celui-ci où tout le monde a besoin de normalité, donc je pense que nous essayons de nous assurer que nous entrons et faisons les spectacles comme d’habitude même si les gens ne font pas le trajet aller-retour au travail. Je pense c’est agréable d’avoir cette normalité chaque jour. ”

Grimmy admet qu’il est étrange d’entrer dans Broadcasting House pour le moment parce que la plupart du personnel est absent et que des “règles strictes” ont été mises en place pour garantir la stérilisation des studios et arrêter la propagation potentielle du coronavirus.

L’ancien juge de «X Factor» – qui présente le créneau Drivetime – a changé son trajet habituel pour se conformer aux conseils de distanciation sociale.

En parlant avec Frankie Bridge sur son podcast “Open Mind”, il a déclaré: “Je vais marcher pour aller au travail, je pense que ça va prendre environ une heure et demie, je vais juste écouter aussi de la musique Je ne veux vraiment pas monter dans le métro et je ne veux pas monter dans un taxi donc c’est la seule option. Je pense que c’est important de le faire.

“Le travail a été vraiment différent. Il y a eu des règles très strictes à la BBC, il n’y a que moi et un producteur autorisés et ensuite nous devons sortir avant que quelqu’un d’autre puisse entrer dans la pièce et tout est follement stérilisé.” Je suis appréciant le fait que je puisse continuer à travailler mais le travail semble vraiment fou pour le moment, on dirait que vous faites de la radio pirate parce que le bâtiment est vide, il y a généralement six mille et demi de personnes là-dedans et c’est tellement bizarre d’être dans ce bâtiment quand il est complètement vide. ”

