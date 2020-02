Nick Jonas et Jimmy Fallon Face Soaking If They Forget the Lyrics

En tant que chanteur professionnel, Nick Jonas connaît beaucoup de chansons établies, et en tant que nouvel entraîneur “La voix,” il en a entendu encore plus car les candidats ont apporté toute une gamme de couvertures à l’audition. Mais dans quelle mesure les connaît-il?

L’entraîneur de première année, qui a réussi jusqu’à présent dans les deux premières nuits de compétition, a été mis à l’épreuve aux côtés Jimmy Fallon dans un jeu tordu de Slay It, Don’t Spray It sur “The Tonight Show” mardi soir.

Les règles sont assez simples. Chantez avec les paroles d’une chanson populaire, puis terminez correctement la ligne lorsque les paroles disparaissent. Faites les choses correctement et votre adversaire sera trempé. Faites erreur et c’est vous qui devez essorer l’eau de vos chaussettes après qu’elle ait coulé sur toute la longueur de votre corps.

Jamais le gentleman, avant même le début du match, Nick a déclaré: “Que le meilleur homme gagne.”

“Oui, bien sûr que je le ferai”, a plaisanté le célèbre Jimmy. Et pourtant, du haut, il savait qu’il avait des ennuis avec celui-ci. Comme la plupart des fans de musique, Jimmy connaît les principaux rythmes des chansons et peut chanter en toute confiance, marmonnant à travers les parties qu’il ne connaît pas. Mais cela ne fonctionnera pas ici.

Mais comment a fait le pro? Nick est sorti fort, tuant “I Kissed a Girl” de Katy Perry, même si Jimmy a dû avouer que beaucoup de gens connaissaient toutes les paroles. Surtout quand sa première sélection était “Drops of Jupiter” de Train. Le résultat final était probablement inévitable.

Jimmy pensait qu’il avait l’avantage sur la prochaine chanson de Nick, car on lui avait donné la phrase “Un complexe de Dieu chargé, armez-le et tirez-le”, de “Sugar, I’m Goin Down” de Fall Out Boy. Maintenant, tout le monde connaît le rythme et le contenu de base de cette ligne, mais Nick l’a cloué à la perfection, envoyant Jimmy à un autre trempage.

Honnêtement, Nick était si cool et confiant à ce point, nous avons commencé à nous demander si peut-être que tout cela était un peu plutôt qu’un jeu réel. Surtout parce que la chanson suivante a mis Jimmy à l’épreuve ultime. Il devait terminer les paroles de “Sucker” des Jonas Brothers devant un frère de Jonas ou se faire tremper.

Et à ce stade, Jimmy avait montré une confiance minimale même en chantant avec des parties de chansons où il avait les paroles. Mais il est intervenu quand cela a compté et n’a eu aucun problème à remplir, “Dites le mot et j’irai n’importe où à l’aveuglette”, aspergeant immédiatement Nick d’un jet d’eau froide.

“Regardez qui est aveugle maintenant”, a-t-il plaisanté.

Mais Jimmy était de retour terrifié lorsque le dernier tour, qui les obligeait à bien faire les choses ou à se tremper, a révélé la chanson “High Hopes” de Panic! à la discothèque. “Je ne sais pas si j’ai eu celui-là, mec,” dit Jimmy, essayant de le lui faire traverser la tête. “Je me sens vraiment mal, je pense que je vais tout gâcher pour nous deux.”

Mais l’a-t-il fait? Vous devrez regarder la vidéo pour le découvrir et voir à quel point vous pourriez faire avec ces paroles de chansons bien connues.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Toutes les célébrités incontournables de la Fashion Week de Paris