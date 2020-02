Nick Jonas parle de Priyanka Chopra après que Kelly Clarkson a dit qu’elle était une décennie plus âgée que lui

La saison 18 de The Voice a commencé et les fans savent maintenant comment les entraîneurs interagiront avec Nick Jonas. Kelly Clarkson a déjà mentionné qu’elle avait dix ans de plus que lui dans le premier épisode. Découvrez pourquoi il a parlé de Priyanka Chopra en réponse et plus encore.

Nick Jonas et Priyanka Chopra ont une différence d’âge de 10 ans

Jonas et Chopra se sont mariés en 2018 et ont eu plusieurs cérémonies de mariage. Le couple a attiré beaucoup d’attention en raison de leur différence d’âge de 10 ans.

Leur différence d’âge ne semble pas les mettre en phase. Chopra a déclaré à Vogue: “Je l’appelle Old Man Jonas.” C’est à cause de sa personnalité sérieuse et il porte des choses comme des pantoufles de maison.

Elle a également parlé à InStyle des réactions des autres à leur différence d’âge. “Les gens nous ont donné beaucoup de conneries à ce sujet et continuent de le faire”, a déclaré Chopra. “Je trouve ça vraiment incroyable quand on le retourne et que le gars est plus âgé, personne ne s’en soucie et en fait les gens l’aiment.”

Elle a dit que ce serait étonnant de le voir sur ‘The Voice’

Nick Jonas sur «The Voice» | Evans Vestal Ward / Banque de photos NBC / NBCU via .

Sans surprise, Chopra était très favorable à ce que Jonas devienne entraîneur sur The Voice. Elle a parlé à Today de ce qui fera de lui un excellent mentor pour d’autres artistes.

“C’est super excitant. Je pense que Nick a juste besoin d’être lui-même, ce qu’il va faire », a-t-elle déclaré. «Il connaît tellement la musique. Il est littéralement un prodige de la musique depuis qu’il a 7 ans, donc je pense que ce sera étonnant de le voir travailler avec de nouveaux musiciens et ajouter à cela. ”

L’actrice est bien consciente que Blake Shelton tire sur Jonas. Elle a dit: “Blake, tu ferais mieux de faire attention.”

Il a mentionné que Chopra et Kelly Clarkson sont du même âge

Le premier artiste présenté lors de la première de la saison 18 était Todd Tilghman. Il est père de huit enfants et pasteur. Les quatre entraîneurs ont tourné leurs chaises pour lui et Tilghman a admis qu’il n’avait jamais joué en dehors de l’église.

Jonas lui a dit: «Je suis un PK donc je suis en fait un enfant de pasteur. Mes meilleurs souvenirs étaient avec mon père au piano en chantant des louanges et des louanges. » Il a ensuite demandé: «Connaissez-vous Phillips, Craig et Dean?»

Tilghman a dit oui et Jonas a commencé à lui chanter. Kelly Clarkson l’a encouragé. Elle a ensuite déclaré au nouvel entraîneur: «J’adore que vous ayez retiré Phillips, Craig et Dean.»

Tilghman a noté que c’était de la «vieille école». Clarkson a poursuivi: “Je sais, mais comme si j’avais dix ans de plus que vous.” Jonas a dit que ce n’était pas une décennie et elle a souligné qu’elle avait 37 ans et il en avait 27. Jonas a ensuite dit: “Ma femme a 37 ans. C’est cool.”

Le public a ensuite applaudi. Tilghman a choisi Blake Shelton parce qu’il lui est finalement apparentable.

Clarkson n’est pas le seul entraîneur à parler de l’âge de Jonas. Shelton s’est moqué de lui pour cela dans son message de bienvenue. “Je vais devoir regarder à travers les règles parce que c’est mon émission de télévision”, a déclaré le chanteur country. “Je ne sais même pas si tu es assez vieux pour être entraîneur sur The Voice, mais je suis certain que tu vas te faire botter les fesses, mon pote.”

Jonas a dit qu’il avait encore une carrière de 20 ans. On dirait que le nouveau venu ne laissera pas les entraîneurs plus âgés le rejoindre.