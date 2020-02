2020-02-28 08:30:05

Le hitmaker de “Close” Nick Jonas a révélé qu’il rêvait d’aller à l’université.

Nick Jonas rêvait de jouer au baseball à l’université.

Le chanteur de 27 ans est l’une des stars de la pop les plus connues au monde – mais Nick a maintenant admis que pendant son adolescence, il avait en fait des aspirations à jouer au baseball à la Northwestern University de Chicago.

Nick – qui a formé un groupe aux côtés de ses frères Kevin et Joe en 2005 – a confessé sur ‘Late Night with Seth Meyers’: “J’ai rêvé d’aller à l’université pour étudier en tant qu’écrivain, journaliste ou quelque chose du genre. Et je suis allé avec mon père pour visiter le campus et c’est devenu une scène de «Hard Day’s Night».

“Mais le vrai rêve était d’essayer de rejoindre l’équipe de baseball pour jouer.”

Nick est dans une relation avec Priyanka Chopra depuis 2018, et l’actrice a récemment révélé qu’elle avait l’habitude de “voir et raconter des nuits” au sujet de sa carrière.

Le couple aimé – qui a fait le lien après une romance tourbillonnante – a passé du temps le soir à s’instruire les uns les autres sur leurs réalisations dramatiques et musicales en partageant leurs projets passés.

Priyanka – qui a joué dans des films tels que «Baywatch» et «N’est-ce pas romantique» – a admis: «Nous jouons beaucoup de musique avant de nous coucher. Nick et moi ne savions pas grand-chose sur la carrière de chacun avant de venir dans la vie de l’autre.

“Donc, nous avions l’habitude de faire un show-and-tell le soir où ce serait comme,” C’est ma première chanson! ” ou “Ceci est mon premier film!” ou “C’est la première chanson que j’ai écrite moi-même”, des choses comme ça. Et en fait, c’est comme ça que nous continuons à nous connaître. ”

L’actrice a également révélé que sa chanson préférée de Nick était ‘Close’, admettant que la vidéo lui avait fait comprendre qu’elle était attirée par lui.

Elle a avoué: “La première chose que je fais le matin est de mettre de la musique. Ma vie a toujours été assez musicale, et maintenant avec Nick, c’est complètement musical.

“J’ai décidé de sortir avec lui après avoir vu la vidéo de ‘Close’, où sa chemise se détache. Donc, cette chanson est ma préférée.”

