Nick Jonas révèle pourquoi il avait l'air de panique plutôt que de joie quand il s'est réveillé avec le cadeau du chiot de Priyanka

Les Jonas Brothers sont

toujours sur la route avec leur «Bonheur

Commence», Pour le plus grand plaisir de leurs foules à guichets fermés. Être sur

la route éloigne souvent le trio de leurs femmes, donc les couples trouvent

des façons créatives de garder la romance vivante.

Nick Jonas, le plus jeune des Jo Bros, a récemment reçu un cadeau d'anniversaire de son épouse Priyanka Chopra alors qu'il était en pause de sa tournée. Naturellement, Chopra a voulu partager la réaction inestimable de son mari quand il a vu ce qu'elle avait sélectionné pour lui.

Priyanka Chopra et Nick Jonas | Steve Granitz / WireImage

Tout un réveil

Dernier

mois, Chopra voulait obtenir quelque chose de spécial Jonas pour leur premier

anniversaire. Faisant une sélection très unique, Chopra a décidé de créer

surprends-le un peu tôt.

Après avoir révélé la révélation sur Instagram, Jonas est vu se réveiller dans

leur lit par un adorable chiot berger allemand portant un arc blanc. "tellement de

mignon dans le même cadre. 😂🐶❤ heureux

bébé presque anniversaire », a déclaré Chopra

à côté de la vidéo de la première rencontre de Jonas avec le chiot.

Jonas a également posté la vidéo, avec un cri à sa femme

pour le cadeau ingénieux. "Pri est rentré avec la meilleure surprise absolue cette

Matin. Veuillez rencontrer notre nouveau chiot @ginothegerman », a-t-il écrit sur Instagram. "Je n'ai pas

arrêté de sourire depuis que je me suis réveillé ce matin et j'ai finalement réalisé ce qui se passait

sur. Merci @priyankachopra. ”

Surpris ou effrayé?

Alors que la vidéo publiée par le couple montrait que Jonas accueillait clairement le chiot – qu'ils ont nommé Gino – on ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'expression de Jonas était un peu alarmée. Mais apparemment, il y avait une raison à son accueil nerveux. "Il y a une histoire qui explique pourquoi je me suis réveillé paniqué", a déclaré Jonas à USA Today.

Jonas a ensuite révélé que sa femme était

revenant d'un voyage ce matin-là, et il avait prévu de l'accueillir

à la porte avec une première tasse de café. Malheureusement, son plan a connu un pépin depuis qu'il

et sa belle-mère visiteuse "sont restés parler de ma femme pendant

un certain temps. Et c'est à la fois notre sujet préféré. C'était un peu

tard quand je me suis couché. "Ce qui veut dire que Jonas ne s'est pas réveillé pour

un café d'accueil caféiné pour sa femme.

Ergo, son regard nerveux sur la vidéo Instagram "n'était pas parce qu'il y avait un chien que je ne connaissais pas sur moi. C’est parce que j’ai réalisé que je ne l’ai pas saluée à la porte », a-t-il déclaré.

La rivalité fraternelle

Le couple avait parlé d’adopter un membre de la famille à quatre pattes avant le don de Chopra. "Je l'avais mentionné deux semaines avant le moment où elle avait obtenu le chiot pour moi", a révélé Jonas, selon People. "Nous parlions de cette nouvelle maison que nous avons eue et de la façon dont nous sommes vraiment excités d’emménager et de tout le reste, et j’ai dit" Maintenant, nous pouvons obtenir un Shepard allemand "et elle pensait que j’étais au courant de la surprise."

La star de Jo Bro a récemment révélé que Gino n'était pas accueilli à bras ouverts (ou pattes) par tout le monde à la maison. Apparemment, il y a eu des frictions entre Gino et le chien de Chopra, Diana, où les deux chiens se disputent les adeptes des médias sociaux. "Nous avons mis nos deux chiens sur Instagram et Diana est sur Instagram depuis environ un an et demi, et Gino, il a doublé ses followers en une journée", a expliqué Jonas, selon People. "Elle n'était pas contente de ça."

Le compte de Gino – @ginothegerman – a déjà

plus de 330 000 abonnés. Diana (@diariesofdiana) est juste timide de

150K.

Malgré la compétition canine, Gino est maintenant un florissant,

membre à part entière de la famille Jonas / Chopra. Espérons que Diana apprendra à

accepter son nouveau frère ou publier un contenu plus convaincant pour augmenter son suiveur

compter.