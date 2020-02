Nick Lachey a du «respect» pour Jessica Simpson

2020-02-03 23:30:04

Nick Lachey a un “respect mutuel” pour son ex-femme Jessica Simpson, après avoir écrit sur leur relation dans son nouveau mémoire “Open Book”.

La star de 46 ans – qui a été mariée à Jessica de 2002 à 2006 – est l’un des sujets du nouveau livre de Jessica ‘Open Book’, et a déclaré que bien qu’il n’ait pas encore lu son livre, il n’a rien d’autre que le plus grand respect pour son ancienne flamme.

Nick – qui est maintenant marié à Vanessa Lachey – a déclaré à l’émission “Today”: “Je n’ai pas lu le livre, donc je ne sais pas ce qu’elle a dit ou ce qu’elle a révélé, mais certainement heureux pour elle dans sa vie et je sais qu’elle est heureux pour nous. Il y a certainement un respect mutuel là-bas. Évidemment, c’était il y a longtemps et nous avons tous évolué. ”

L’ancien chanteur de 98 degrés a reflété ses commentaires dans une interview précédente, où il a déclaré que ni lui ni Vanessa n’avaient lu le tome.

Il a dit: “Eh bien, non, je n’ai pas lu un seul mot. Nous n’avons pas lu le livre tous les deux, et non, elle n’a pas tendu la main avant sa publication.”

Dans son nouveau livre, Jessica, 39 ans, a décrit Nick comme son “premier amour”.

La beauté blonde – qui avait précédemment admis être vierge avant leur mariage – a écrit dans son livre: “Nick aimait le fait que j’étais si forte dans ma foi et que j’avais cette approche innocente aux yeux écarquillés. Quand il a proposé en 2002, J’ai dit oui.”

Et malgré leur séparation très discutée, Jessica a également insisté pour qu’elle reste respectueuse de son ex-mari.

Jessica – qui est mariée depuis 2014 à Eric Johnson, ancienne star du gril, a déclaré: “J’étais vraiment jeune et mon succès n’avait pas vraiment commencé.

“Il me connaissait comme ce jeune et innocent de 18 ans qui n’avait jamais été présenté au monde de tant de façons. Je suis allé directement de mon père à lui. Nick est très intelligent. Il avait huit ans de plus que moi, mais il était aussi jeune.

“Nous nous voulions beaucoup et nous le ferons toujours. Je veux être très respectueux parce que je l’ai épousé pour une raison et que nous avons été ensemble pendant sept ans pour une raison. Il a une famille maintenant et je ne dirais jamais rien pour manquer de respect” cette.”

