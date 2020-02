Nick Lachey n’a pas lu un seul mot du livre de Jessica Simpson

Jessica Simpson a pris d’assaut le monde avec son «livre ouvert» révélateur, où elle est très franche et – ahem – ouverte sur ses relations passées, ses luttes contre l’abus d’alcool et comment elle a trouvé son chemin à travers la célébrité précoce. Et même s’il semble que tout le monde en parle, tout le monde ne l’a pas lu.

Et peut-être pas l’intention de le faire, comme il se trouve.

Dans une interview avec Nous hebdomadaire, L’ex-mari de Jessica Nick Lachey a dit: “Je n’ai pas lu un seul mot.” Et puis, juste au cas où vous imaginiez sa femme Vanessa allongé dans son lit en lisant le livre, il a ajouté: “Nous n’avons pas tous les deux lu le livre.”

La chanteuse a également souligné: “Et non, elle n’a pas tendu la main avant sa publication”. C’est quelque chose sur lequel Jessica a été assez franc, bien que Nick semble vraiment avoir très peu de raisons de se plaindre s’il le fait un jour.

Voulant être respectueuse de son mariage et du mariage de Nick, Jessica était en fait assez gentille avec lui et en parlant des quatre années tumultueuses qu’ils ont passées ensemble en tant qu’homme et femme.

Elle a dit que Nick était attiré par son “approche innocente aux yeux écarquillés”, que les fans ont absolument dévorée pendant leurs quatre années en tant que stars de la télé-réalité sur “Newlyweds: Nick and Jessica”.

Peut-être à titre de mise en garde pour d’autres couples qui vivent leur vie devant une caméra, la série a en fait pratiquement duré tout leur mariage, le couple ayant demandé le divorce la même année.

Et pourtant, Jessica semble n’avoir aucune réelle animosité envers Nick (ou du moins aucune qu’elle partage).

“J’étais vraiment jeune et mon succès n’avait pas vraiment commencé”, a-t-elle déclaré à propos de leurs débuts ensemble. “Il me connaissait comme ce jeune et innocent de 18 ans qui n’avait jamais été présenté au monde de tant de façons. Je suis allé directement de mon père à lui. Nick est très intelligent. Il avait huit ans de plus que moi, mais il était aussi jeune. “

“Nous comptions beaucoup pour nous et nous le ferons toujours”, a poursuivi Jessica dans son livre. “Je veux être très respectueux parce que je l’ai épousé pour une raison et nous avons été ensemble pendant sept ans pour une raison. Il a maintenant une famille et je ne dirais jamais rien pour manquer de respect à cela.”

Elle avait des mots beaucoup plus durs pour un autre ex célèbre, John Mayer, ou du moins sa réaction envers lui. Elle a dit qu’elle ressentait une pression, une anxiété et une peur incroyables «qu’elle n’était pas assez intelligente pour lui», ce qui l’a conduite à l’alcool.

“Ce fut le début de ma dépendance à l’alcool pour masquer mes nerfs”, écrit-elle. Jessica est sobre depuis novembre 2017.

Elle a également partagé un histoire troublante à une époque où Justin Timberlake est venu chez elle et après l’avoir embrassée, elle a immédiatement envoyé un SMS à Ryan Gosling, révélant qu’ils avaient parié depuis qu’ils étaient tous des enfants pour savoir qui l’embrasserait en premier.

Jessica a ri sur “Jimmy Kimmel Live” la semaine dernière, mais beaucoup n’ont pas trouvé drôle du tout qu’il l’ait objectivée et déshumanisée de cette façon, et l’a fait juste devant elle.

Les fans peuvent découvrir toutes ces histoires et plus encore lorsque “Open Book” de Jessica Simpson sortira en librairie le 4 février.

