Nicki Minaj a immédiatement regretté le dynamitage de son ex-partenaire Meek Mill

2020-02-07 17:30:05

Nicki Minaj a admis qu’elle souhaitait ne pas se connecter à Twitter pour accuser son ex-partenaire Meek Mill de battre des femmes et a suggéré qu’il était préférable qu’elle supprime Twitter.

Nicki Minaj a immédiatement regretté d’avoir fait exploser son ex-amant Meek Mill cette semaine.

Le rappeur “ Anaconda ” – qui a fréquenté la star du hip-hop entre 2014 et 2016 – a traité son ancien petit ami de clown et l’a accusé de battre des femmes, ce qui l’a amené à annoncer que lui et son partenaire Milan Harris attendaient un enfant, au milieu de l’échange houleux de Twitter mercredi (05.02.20).

Et maintenant, Nicki s’est depuis donné “une conversation” et a avoué que “chaque fois” qu’elle jaillit sur Twitter, elle souhaite qu’elle ne le fasse pas, même si elle a insisté sur le fait que c’était une “bonne leçon” pour savoir comment contrôler ses “émotions”.

Dans une interview franche avec son manager, Irving Azoff, au Pollstar Live! événement au Beverly Hilton à Los Angeles, elle a plaisanté: “J’ai été piraté.”

Avant qu’elle n’admette: “Ecoutez, ça n’échoue jamais.

“Chaque fois que je le fais, cinq minutes plus tard, je me dis” Pourquoi diable ai-je …? ”

“A chaque fois.

“Mais c’est une bonne leçon pour savoir comment maîtriser sa colère et ses émotions.

“Donc, chaque fois que je fais ça, j’aime me parler dans ma tête, comme, d’accord, tu as joué toi-même, tu n’aurais pas dû faire ça.

“Vous avez réappris votre leçon. Combien de fois ai-je appris cette leçon? Alors je me suis donné cet exposé aujourd’hui, monsieur.”

La querelle du couple a éclaté après que Meek aurait appuyé sur le bouton similaire d’un mème visant le mari de Nicki, Kenneth Petty.

Dans le large chat, Nicki – qui a sorti son nouveau single ‘Yikes’ aujourd’hui (07.02.20) – a également été invitée à donner des conseils aux nouveaux artistes et leur a conseillé de “laisser aller les petits trucs”, alors qu’elle a insisté sur le fait qu’elle aurait dû “garder” la bouche “fermée”.

Elle a déclaré: “Je donnerais des conseils à tous les artistes, mais surtout aux femmes.

“Faites de votre mieux pour laisser partir les petits trucs …

“Donc je pense, gardez un œil sur la vue d’ensemble, c’est ce que je dirais [to new artists].

[If I could] J’aurais refait le tout et gardé ma bouche fermée. Éteins ma musique et ferme la bouche. ”

La star de 37 ans a admis qu’elle devrait probablement supprimer Twitter, car elle avait précédemment annoncé sa retraite sur le site de micro-blogging, et devait ensuite clarifier le tweet.

Elle a dit: “Encore une fois, une autre fois où je n’aurais pas dû avoir les médias sociaux sur mon téléphone, et c’est pourquoi depuis un mois je n’ai pas eu les médias sociaux sur mon téléphone.

“Je viens de le remettre, et je suis sur le point de le retirer!”

Mots clés: Nicki Minaj, Meek Mill, Kenneth Petty, Irving Azoff

Retour au flux

.