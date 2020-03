Nico Santos pleure son beau-père

Le beau-père de Nico Santos est décédé d’un coronavirus et il a admis qu’il était difficile de pleurer ses proches.

Nico Santos est dévasté de ne pouvoir être avec sa famille après la mort de son beau-père des coronavirus.

L’acteur «Crazy Rich Asians» a rendu hommage au mari «aimable et attentionné» de sa mère Sonny après son décès tragique et a admis qu’il était particulièrement difficile de ne pas pleurer avec sa mère – qui lutte également contre le virus – et d’autres familles membres.

Il a partagé une photo de sa mère et de son beau-père sur Instagram et a écrit: “Voici mon beau-père Sonny et ma mère Tita.

“Mon Tito Sonny est décédé hier après avoir perdu sa bataille avec COVID-19. C’était un homme aimable et attentionné. Amical envers une faute. Il a toujours salué les étrangers qui passaient devant lui avec une déchiqueteuse” Bonjour! ” et un grand sourire. Il eut un grand rire qui remplit la pièce de joie.

“Ma maman se bat également contre COVID-19. Pour le moment, elle n’a pas eu besoin d’être hospitalisée.

“La perte de mon beau-père est dévastatrice mais ce qui m’a vidé, c’est que cette pandémie a séparé ma famille. (Sic)”

Nico a réfléchi à la façon dont il est difficile de réconforter le reste de sa famille en raison des directives de distanciation sociale.

Il a dit: “Nous n’avons pas pu être avec lui pendant ses derniers jours. Je ne peux pas tenir ma mère pendant qu’elle pleure son mari. Je ne peux pas embrasser mon frère alors qu’il contemple un monde sans son père. Je ne peux pas essuyer loin les larmes des yeux de mes neveux alors qu’ils se demandent pourquoi leur Lolo Sonny n’est plus là. ”

L’acteur de 40 ans a ensuite remercié ses fans pour leurs messages de soutien et les a exhortés à continuer de prier pour sa mère malade.

Il a ajouté: “Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui ont offert des prières, de l’amour et de l’aide à notre famille pendant cette période difficile. Veuillez continuer de prier et d’envoyer de l’énergie de guérison à ma mère. J’espère que vous restez tous en sécurité et en bonne santé. Repose en paix Tito Sonny. Je t’aime. ”

