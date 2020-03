Nicola Roberts a demandé un dressing rose

2020-03-15 07:30:06

Nicola Roberts a demandé aux patrons du théâtre de peindre sa loge en rose pour “City of Angels” pour qu’elle se sente “à la maison”.

La chanteuse de 34 ans joue dans “ City of Angels ” au Garrick Theatre à Londres et veut pouvoir se détendre avant et après les spectacles, elle tient donc à ce que son environnement reflète les choix intérieurs qu’elle a faits dans sa propre maison .

Elle a déclaré: «Ma décoration intérieure est assez française. Il y a des plantes partout, un canapé rose bébé et un faible éclairage.

“Il y a un petit canapé doré et beaucoup de rose. J’ai demandé au théâtre de peindre mon dressing en rose pour que je me sente comme chez moi.”

La production a présenté l’ancienne star de Girls Aloud à des films qu’elle n’avait jamais vus auparavant et elle les a trouvés très apaisants.

Elle a expliqué au magazine Grazia: “‘City of Angels’ se déroule dans les années 1930 et mon personnage est un acteur en herbe appelé Avril.

“Je n’étais pas si grand sur les vieux films hollywoodiens auparavant, mais cela m’a fait découvrir.

“J’ai regardé beaucoup de films noirs, tout est très lent et la musique est si élégante – ça vous met dans un état vraiment calme.”

Nicola trouve également la visite du gymnase très relaxante et pense qu’il est essentiel qu’elle soit aussi en forme que possible pour son rôle sur scène.

Elle a dit: “Habituellement, j’essaie d’aller au gymnase le soir mais les répétitions ont pris le relais, donc le gymnase est sorti par la fenêtre.

“Mais souvent, j’y passais une heure et je prenais un sauna et de la vapeur.

“Si je fais une demi-heure d’exercice, cela maintient mon cardio et mon endurance. Pour cette performance, je dois chanter et danser, donc si je ne suis pas en forme, je sonnerai à bout de souffle et je ne peux pas avoir cette.

“J’ai médité dans le passé, mais je pense que le gymnase est comme la méditation si vous vous lancez.”

