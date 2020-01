Nicolas Cage voit toujours les points positifs

2020-01-23 17:30:05

Nicolas Cage voit des “positifs dans tous les négatifs”, car il dit qu’il n’a aucun regret car “tout mène à quelque chose”.

L’acteur de 56 ans a insisté sur le fait qu’il ne regrette rien de sa vie, car il pense que “tout mène à quelque chose” et qu’il y a des hauts et des bas dans la vie de chacun.

Il a dit: “Je n’ai aucun regret car je pense que tout mène à quelque chose.

“Je vois le positif dans chaque négatif et l’or dans chaque morceau de plomb.”

S’il devait modifier quelque chose de sa vie jusqu’à présent, l’acteur de “Color Out of Space” dirait à son jeune cadet de “rester simple” en ce qui concerne la “quête d’expérience de vie”, car il admet qu’il en a mis trop dans son assiette à la fois.

Invité à donner à son jeune conseil de lui-même, il a dit: “J’aurais dit simplement peut-être rester simple en termes de votre quête d’expérience de vie. Peut-être le simplifier un peu plus pour qu’il n’éclipse pas votre travail.

“J’avais envie de me promener. Je voulais aller partout, tout voir et tout expérimenter. Si j’avais eu un peu moins de ça, j’aurais pu me concentrer davantage sur le travail lui-même.”

L’année dernière, Nicholas s’est marié pour la quatrième fois avec Erike Koike, mais leur mariage n’a duré que quatre jours avant que la star de ‘Mandy’ ne demande l’annulation, affirmant que leur union était basée sur la fraude, car son partenaire n’avait pas mentionné ses antécédents criminels ou une relation avec une autre personne.

Et à la suite de l’annulation, Nicholas – qui a également été marié à Patricia Arquette, Lisa Marie Presley et Alice Kim – a admis qu’il avait le cœur brisé par la fin des choses.

La star de “National Treasure” – qui a un fils de 29 ans, Weston, avec son ex-petite amie Christina Fulton, et un fils de 14 ans, Kal-El avec Alice – a déclaré: “Il y a eu une rupture récente. Je n’ai pas vraiment je veux en parler. J’étais assez contrarié par cela et la façon dont les choses se sont passées. “

