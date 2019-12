Nicole Kidman et Keith Urban: qui vaut mieux?

Nicole Kidman et Keith Urban se sont rencontrés à Los Angeles lors d'un rassemblement d'Australiens en 2005. Mariés environ un mois après leur rencontre, ils ont en quelque sorte réussi à rester ensemble pendant près de 15 ans.

Combien d'argent ce couple de célébrités gagne-t-il et lequel vaut le plus?

Nicole Kidman et Keith Urban | Taylor Hill / .

Carrière de Nicole Kidman

Bien que d'origine australienne, Nicole Mary Kidman est née à Honolulu, Hawaï. Ses parents Janelle Anne, une infirmière enseignante, et Antony David Kidman, biochimiste et psychologue clinicien, étaient là avec un visa éducatif lorsque Nicole est arrivée le 20 juin 1967. Quand elle avait trois ans, ses parents sont retournés dans leur pays d'origine Sydney, Australie, où elle a été élevée. Son premier amour était le ballet, mais elle a pris le mime et le drame apparaissant comme un mouton bêlant dans sa première pièce de théâtre à son école primaire.

Kidman a abandonné ses études secondaires et a commencé à jouer à 16 ans. Elle a décroché un rôle dans le favori des fêtes australiennes Bush Christmas en 1983. Elle a remporté son premier prix Australian Film Institute en 1987 pour sa représentation d'écolière devenue protestataire dans la mini-série Vietnam.

En 1989, Kidman a fait ses débuts américains face à l'acteur Sam Neill dans le thriller Dead Calm. Ses crédits d'actrice incluent Days of Thunder, Far and Away, Batman Forever, Practical Magic, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Cold Mountain, The Stepford Wives, Bewitched, Stoker, Queen of the Desert et Aquaman, parmi tant d'autres. Elle a également joué dans la série télévisée populaire Big Little Lies et plusieurs autres projets sont actuellement en préparation.

Keith Urban – un chanteur country australien

Keith Urban est né Keith Lionel Urbahn le 26 octobre 1967 à Whangarei, Northland, Nouvelle-Zélande. Le chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques australo-néo-zélandais a sorti un premier album éponyme en Australie en 1991. Il a fait ses débuts en solo dans la musique country américaine en 1999 avec un album certifié platine. Urban a remporté son premier Grammy Award pour une chanson intitulée "You’ll Think of Me" en 2002 de l'album Golden Road.

Urban a sorti 10 albums studio, dont un sorti uniquement en Australie et a enregistré 37 singles sur le Hot Country Songs Chart. Dix-huit de ces célibataires sont passés au numéro un. Il a remporté trois Grammy Awards, est entraîneur sur la version australienne de The Voice et juge sur American Idol. Pour couronner le tout, il a présenté sa propre gamme de guitares et d'accessoires.

Comment Nicole Kidman et Keith Urban le font fonctionner

La plupart des couples passent du temps à se connaître avant de se marier, mais pas ces deux-là. Ils se sont mariés peu de temps après leur rencontre. La rumeur veut que Kidman sache ce qu'elle veut et ensuite sortir et l'obtenir. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la rapidité du déménagement, elle a dit qu'elle préférait se marier en premier, puis se connaître en deuxième.

Cela prend un gros risque, surtout depuis qu'elle a découvert après le mariage qu'Urban avait un problème d'alcoolisme. Kidman a fini par organiser une intervention et son mari a obtenu de l'aide.

L'une des méthodes utilisées par le couple pour maintenir les incendies en vie est qu'ils refusent d'utiliser la technologie pour rester en contact lorsqu'ils sont séparés. Même lorsqu'ils sont éloignés du monde du travail, ils croient qu'entendre la voix de l'autre les aide à rester proches. Ils échangent également des notes. Kidman dit que son mari aime lui écrire des lettres d'amour chaque jour qu'ils sont loin l'un de l'autre.

La valeur nette la plus élevée

Gagner environ 22 millions de dollars par an et une valeur de 75 millions de dollars, Keith Urban est l'un des artistes les mieux payés de la musique country. Cela ne veut pas dire grand-chose quand on le compare à sa femme, cependant.

Selon Celebrity Net Worth, la valeur en dollars de Nicole Kidman tombe à 250 millions de dollars.