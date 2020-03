2020-03-06 17:30:04

Nicole Richie a une telle phobie des germes qu’elle fait nettoyer sa maison de «haut en bas» chaque jour par une équipe de nettoyeurs.

Nicole Richie est une germaphobe.

La créatrice de mode de 38 ans est paranoïaque à propos de la présence de saleté provoquant la maladie dans la maison qu’elle partage avec son mari Joel Madden et leurs deux enfants – la fille de 12 ans Harlow et le fils de 10 ans Sparrow – et ainsi de suite. le fait nettoyer de «haut en bas» chaque jour par une équipe de nettoyeurs.

Nicole n’aime pas non plus tenir la main du musicien Joel, 40 ans, tant qu’il n’a pas d’abord lavé ses chiffres ou utilisé un désinfectant.

Une source a déclaré au nouveau numéro du magazine National Enquirer: “Elle a une armée de femmes de ménage qui nettoient leur maison de fond en comble tous les jours. Joel ne peut même pas toucher Nicole sans qu’elle lui demande de se laver les mains avec du désinfectant d’abord, cela le rend fou.”

Le mois dernier, Nicole et Joel ont emmené leurs enfants à Disneyland à Anaheim, en Californie, et elle a été vue portant une paire de gants en latex pour se protéger des germes.

Le bon rockeur de Charlotte, Joel, portait un masque chirurgical, apparemment pour se protéger de la possibilité d’attraper une maladie respiratoire, le coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19.

Nicole a longtemps eu une phobie des germes et quand elle vole sur des avions, elle s’assure toujours qu’elle enfile une paire de gants en latex et elle nettoie toutes les surfaces autour de son siège avec des lingettes antibactériennes.

Le régime de l’ancienne star de “Simple Life” a été découvert par son amie Heidi Klum, qui pensait que cette habitude était “foutue” lorsque le couple est monté à bord d’un avion ensemble après que Nicole ait fini de filmer une apparition sur la série Amazon Prime Video de Heidi ‘ Faire la coupe ».

Au moment où Heidi a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle le mannequin allemand peut être entendu en disant: “D’accord, je pensais que seule Naomi Campbell était le boulot, mais nein! Mme Richie est tout aussi foutue ! Quel est le problème avec vous les filles?! ”

Le clip montrait Nicole – dont le père est le chanteur Lionel Richie – enfiler ses gants jetables et se mettre au travail pour nettoyer une table à côté de sa chaise, alors qu’elle expliquait qu’elle aimait frotter la zone pour s’assurer que d’autres personnes n’avaient pas propagé de germes.

Mots clés: Nicole Richie, Joel Madden, Good Charlotte, Heidi Klum, Naomi Campbell

Retour au flux

.