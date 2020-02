Nicole Scherzinger: les routines racées des Pussycat Dolls sont “ habilitantes ” comme Lizzo

2020-02-07 16:30:05

Nicole Scherzinger a défendu les routines racées des Pussycat Dolls et a insisté sur le fait que leur message était destiné à “donner du pouvoir” tout comme Lizzo lorsqu’elle prêche sur la confiance en son corps.

La chanteuse de 41 ans a déclaré qu’il était injuste que les hitmakers de “ Don’t Cha ” – également composés de Carmit Bachar, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts et Jessica Sutta – aient été critiqués pour leur performance torride sur “ The X Factor: Celebrity »en novembre, et a défendu leur décision de porter des tenues en PVC transparent sur le thé, insistant sur le fait que leur intention n’était pas si différente du« mouvement »de confiance corporelle du chanteur de« Truth Hurts ».

S’adressant au journal The Times, Nicole a déclaré: “Si vous avez des gens comme Lizzo qui dirigent le mouvement de vous accepter et qui ne reçoivent aucune critique, alors pourquoi recevons-nous cette critique?

“Quand nous jouons, nous jouons dans un lieu de passion et de pouvoir.

“Nous ne sommes pas en train de patauger là-bas en essayant simplement d’être mignons.

“Nous venons comme des guerriers et les gens se sentent habilités par cela.”

Le groupe a reçu 400 plaintes de téléspectateurs lors de la finale en direct de l’année dernière après avoir dansé sur la scène avec des sous-vêtements, des justaucorps et des bas en PVC.

Cependant, les Dolls – qui étaient à l’origine un groupe burlesque avant de former un groupe pop en 2003 – ont affirmé que le public ne comprenait pas leur performance.

Kimberly a ajouté: “Venant d’une performance de fond de danse, nous apportons une énergie différente, et les gens pourraient en avoir peur.

“Nous sommes provocateurs, mais au moins [pushed people] de se regarder et de se dire: “Pourquoi suis-je si contrarié à ce sujet?” ”

De plus, Kimberly dit que la raison pour laquelle elle donne des cours de danse pour les enfants et les adultes est de les aider à entrer en contact avec leur corps.

Elle a poursuivi: “C’est pourquoi j’enseigne des cours de danse Bring Your Own Heels, et j’entre et j’explique ce qu’est la danse: posséder son espace et porter des talons et jeter et se perdre dans la musique, se connecter à son corps.

“Et juste laisser un espace pour que les enfants et les adultes soient vous, n’ayez pas peur, soyez authentique.”

