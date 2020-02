Nikki Bella a ressenti une pression relationnelle

2020-02-06 12:30:05

Nikki Bella était prête à “paniquer et courir” avant de découvrir qu’elle était enceinte parce qu’elle ressentait une “pression” après s’être fiancée.

La star de “ Total Bellas ” et sa sœur jumelle Brie Bella ont récemment révélé qu’elles attendaient toutes les deux des bébés à quelques semaines l’une de l’autre et pour Nikki, la nouvelle a été un choc car elle n’essayait pas pour un bébé avec le fiancé Artem Chingvintsev et ressentait déjà une certaine “pression” sur sa relation.

Elle a dit: “Quand je suis sortie de la douche et que j’ai vu les deux lignes qui disaient que j’étais enceinte, je pense avoir dit:” Oh f ** k. ”

“Je me suis littéralement assis sur les toilettes et j’ai demandé ce que je vais faire? Je ne pense pas que ce soit juste. J’étais juste sous un tel choc …”

Discutant des conversations franches qu’elle avait eues avec Brie avant cela, elle a ajouté: “Je débattais juste de certaines choses dans ma vie. Avec les fiançailles, tout à coup une famille m’a fait pression sur le mariage et tout ça.” Quand Je ressens de la pression, je panique et je cours. Je me sens parfois comme la mariée en fuite … j’étais comme ça quelques jours avant [finding out I was pregnant]. ”

Et quand Nikki a annoncé la nouvelle à sa sœur – qui a déjà Birdie, deux ans, avec son mari Daniel Bryan – Brie l’a avertie qu’elle avait “f *** ed” sa vie et a ensuite refusé de lui parler pendant une semaine.

S’exprimant sur leur podcast, Brie a admis: “C’est un cauchemar. Je n’ai certainement pas chicané.

«J’étais juste comme, ‘Mec, tu viens de f *** ed ta vie.’ ”

Nikki a ajouté: “Elle est devenue tellement en colère contre moi. Brie ne m’a pas vraiment parlé pendant une semaine. Elle n’a même pas laissé [my fiancé] Artem Chigvintsev dans sa maison pendant une semaine. ”

Heureusement, les deux sœurs sont maintenant en meilleures conditions et sont ravies de vivre ensemble une grossesse.

Mots clés: Nikki Bella, Artem Chingvintsev, Brie Bella, Daniel Bryan

