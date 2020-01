Nikki Bella a toujours voulu être mère

2020-01-29 20:30:04

Nikki Bella a voulu être mère toute sa vie, car elle révèle qu’elle attend son premier enfant avec son fiancé Artem Chigvintsev.

La lutteuse professionnelle à la retraite de 36 ans a annoncé mercredi (29.01.20) via le magazine People qu’elle attend son premier enfant avec le fiancé Artem Chigvintsev, en même temps que sa sœur jumelle Brie a révélé qu’elle attendait également un bébé, ce qui sera sa deuxième avec son mari Daniel Bryan.

Nikki a maintenant partagé un long post sur Instagram sur la bonne nouvelle, dans laquelle elle a dit qu’elle se sentait tellement “bénie” de pouvoir enfin fonder une famille.

Elle a écrit: “Je ne peux même pas commencer à vous décrire à quel point je suis heureuse! JE VAIS ÊTRE MAMAN !! C’est quelque chose que j’ai voulu être toute ma vie. J’ai été vraiment choquée quand j’ai découvert . Et tellement nerveux! Je ne m’y attendais pas et je sentais que je n’étais pas prêt mais ce voyage de la vie est imprévisible. Je remercie Dieu chaque jour et nuit d’avoir apporté cette incroyable bénédiction et ce miracle dans ma vie! Je suis déjà tellement amoureux !! (sic) ”

Nikki a remercié sa sœur jumelle d’être “la meilleure enseignante” au cours du processus de grossesse, et a remercié spécialement sa nièce Birdie, deux ans, d’avoir donné une expérience pratique à un tot avant qu’elle n’ait la sienne.

Elle a poursuivi: “@thebriebella Cette vie veut juste que vous et moi nous jumelions à tout ce que nous faisons lol et même si nous avons été choqués, au-delà du choc, voici un autre voyage que je suis tellement reconnaissant à Dieu de vous avoir à mes côtés. Vous avez déjà été le meilleur professeur! Et Bird trop lol en s’assurant que je bois beaucoup d’eau et en me disant que mon ventre devient gros. Dieu que je l’aime tellement! (sic) ”

La star de «Total Bellas» est ravie d’avoir Artem à ses côtés à chaque étape du chemin, car elle a salué la «pure joie» de la danseuse «Danse avec les stars».

Nikki a écrit: “Oh et @theartemc ta pure joie, félicité, amour et bonheur ont tout signifié pour moi! Pour déjà te regarder devenir le meilleur papa pour ce petit fait mon cœur sourire si grand! Je sais que nous ne sommes pas aren ‘ t mari et femme mais j’aime déjà notre engagement envers cet enfant. (sic) ”

La star du sport a fermé son message en disant à ses fans de se “préparer” à des mises à jour de grossesse sans fin.

Elle a plaisanté: “Ok Bella Army, préparez-vous à être inondée de notre voyage de grossesse jusqu’en août! Et assurez-vous de regarder notre interview @people en ligne et une interview amusante et plus de photos seront en kiosque vendredi! Et la troisième diapositive !! Omg mon bébé !!! PS! Artem et moi n’avons pas encore pris nos jolies photos d’annonce de grossesse lol mais nous y travaillons! Brie et Bryan nous l’ont rappelé hier !! Lol (sic) “

