Nikki Bella et Artem Chigvinstev ne s’entendent pas sur les noms de bébé

2020-02-13 02:30:05

Nikki Bella et Artem Chigvinstev ne peuvent s’entendre sur aucun nom de bébé, car ils sont à couteaux tirés sur leurs origines culturelles différentes

Nikki Bella et Artem Chigvinstev ne peuvent s’entendre sur aucun nom de bébé.

La lutteuse professionnelle à la retraite de 36 ans attend actuellement son premier enfant avec le pro “ Dancing with the Stars ”, mais le couple a du mal à trouver des noms pour leur arrivée imminente, car ils ont tous deux des antécédents culturels différents qui influencent leur choix de surnom.

Lors d’un récent épisode du podcast “ Total Bellas ”, Nikki a expliqué que l’héritage russe d’Artem signifie qu’il veut utiliser son prénom comme deuxième prénom du tot, alors qu’elle préférerait trouver son propre surnom.

Artem a ensuite fait valoir: “Je vais défendre ma culture et mon histoire. Vous venez de parler de l’importance pour l’enfant de faire l’expérience de différentes cultures et maintenant vous le dissipez totalement. Pourquoi voudriez-vous simplement inventer un deuxième prénom quand le nom doit provenir de la famille et des générations précédentes? Je pense que c’est vraiment important. ”

Le danseur professionnel a également défendu son coin quand il a dit que “mélanger les cultures” pourrait causer des problèmes de prononciation.

Il a ajouté: “Le problème est que si vous mélangez les cultures … si [a person’s whole name] reste complètement russe du début à la fin, puis ça coule. Mais quand vous mettez comme, un nom américain avec le nom de famille d’un Russe puis un deuxième prénom inventé, ça devient juste, un hybride extrême de noms, que je ne sais pas si ça va marcher. ”

Le différend du couple ne provoque cependant pas de rupture entre eux, car Nikki a plaisanté en disant qu’elle ferait tout son possible pour choisir des “prénoms mexicains” juste pour ennuyer son fiancé.

Elle a taquiné: “Tu sais, on va en faire un prénom mexicain. Et puis ça va avoir un russe [middle name]. ”

A quoi Artem a dit: “Je n’ai rien contre.”

Mots clés: Nikki Bella, Artem Chigvintsev

Retour au flux

.